Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in Europa nel primo trimestre del 2023

Tesla Model Y è ufficialmente l’auto più venduta in Europa per il primo trimestre del 2023, mostrando un impressionante aumento delle vendite del 179% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il SUV elettrico di Tesla ha superato sia la Dacia Sandero che la Volkswagen T-Roc, che insieme hanno rappresentato le tre auto più vendute nei 27 mercati europei. Volkswagen è stato il marchio più venduto in assoluto, finendo davanti a Toyota e Peugeot.

In totale le unità di Tesla Model Y vendute nel nostro continente nel primo trimestre del 2023 sono state esattamente 71.683. La sempre popolare Dacia Sandero ha chiuso al secondo posto con 60.202 unità, ben dietro la Model Y. Il terzo posto è per la Volkswagen T-Roc, di cui sono state immatricolate 54.960 unità, il 50% in più rispetto al primo trimestre del 2022. La Peugeot 208, l’auto nuova più popolare in Europa lo scorso anno, ha chiuso al quarto posto nel primo trimestre 2023.

Come spesso accade, il successo della Tesla Model Y va a scapito della Model 3. Nell’ultimo trimestre sono state registrate il 40% di unità in meno della berlina elettrica rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Model 3 è arrivata a 19.621 unità e, nonostante l’enorme differenza rispetto alla Model Y, si piazza al secondo posto nella classifica delle vendite dei veicoli elettrici. La Volkswagen ID.3 è al terzo posto con 17.316 unità, seguita dalla Volkswagen ID4. La Dacia Spring occupa il quinto posto. Interessante il risultato di MG 4 Electric e Renault Megane E-Tech Electric che entrano nella top 10.