Tesla ha avvisato i primi clienti di Cybertruck di preparsi alla consegna

Tesla Cybertruck ha finalmente iniziato le sue consegne. Lo scorso 30 novembre le prime 10 unità sono state consegnate ai suoi stessi dipendenti nel corso di una cerimonia di consegna a cui ha preso parte lo stesso numero uno di Tesla l’amministratore delegato Elon Musk. Adesso però Tesla inizia a fare sul serio e nelle scorse ore tramite una mail ha avvisato i primi clienti che avevano ordinato il proprio pickup elettrico di prepararsi a ricevere il veicolo.

Con una mail Tesla ha annunciato ai primi clienti di tenersi pronti per la consegna del loro Cybertruck

Nei giorni scorsi, alcuni prenotatari del Cybertruck hanno ricevuto delle e-mail che li invitavano a personalizzare, con e-mail di ” tenersi pronti per la consegna”. Molti ne hanno discusso su cybertruckownersclub dopo aver ricevuto l’e-mail. La maggior parte di questi sembrano essere ordini per la “Foundation Series” con tutte le opzioni, in edizione limitata da $ 120.000. In precedenza, Tesla ha venduto altre versioni iniziali in edizione limitata di molte delle sue auto (Roadster, S e X), chiamandole serie “Founders” o “Signature”. L’azienda ha abbandonato questa pratica con il Model 3, ma l’ha ripresa per il Cybertruck.

Ovviamente questo non significa che questi clienti riceveranno immediatamente il loro pickup elettrico. In passato quando per altri modelli Tesla ha inviato una mail di questo tipo alcuni clienti hanno dovuto aspettare comunque diversi mesi prima di mettere le mani sulla propria auto. Segnaliamo infine che le prime consegne avverranno in Texas e California. In Europa invece per il momento non è previsto l’arrivo di questo veicolo che potrebbe avere grosse difficoltà a rispettare le normative sulla sicurezza.