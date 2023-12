Tesla Cybertruck debutta ufficialmente: foto, novità, motori e prezzi

Tesla Cybertruck dopo anni di attesa ha finalmente debuttato ufficialmente nella giornata di ieri con la cerimonia di consegna delle prime unità. Questa è avvenuta presso la Gigafactory di Austin in Texas. L’azienda ha rivelato i dettagli del modello tanto atteso, che sarà in grado di trainare fino a 4.990 kg e di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi nella sua versione più potente.

Svelato Tesla Cybertruck con la consegna delle prime unità

Grande protagonista della cerimonia di consegna delle prime unità di Tesla Cybertruck è stato ovviamente Elon Musk. Il CEO di Tesla ha presentato i primi pickup ai proprietari dopo una breve presentazione, parlando delle loro capacità. Oltre alle sue impressionanti capacità di traino, Musk ha affermato che il pick-up elettrico sarà in grado di trasportare 1.134 kg di carico. Ecco le caratteristiche più importanti del modello.

La versione più potente del Tesla Cybertruck – Cyberbeast (Superbeast), si baserà su 3 motori elettrici con una potenza complessiva di 845 CV. Questo le permetterà di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Durante la presentazione del pick-up elettrico è stato mostrato un video del pick-up che superava la nuova Porsche 911 mentre trainava un rimorchio con un’altra 911. La versione con due motori elettrici (AWD) raggiungerà i 100 km/h in 4,1 secondi, mentre la versione entry level, con un motore elettrico, impiegherà 6,5 secondi, ha rivelato Musk.

Secondo il capo di Tesla, i finestrini del pick-up possono resistere alla caduta di pietre e rocce, garantendo alle persone non solo una guida sicura, ma anche silenziosa. Il corpo del Cybertruck è a prova di proiettile e al pubblico è stato mostrato un video di qualcuno che sparava al pick-up con varie armi da fuoco. Musk ha aggiunto che “la carrozzeria esoscheletrica conferisce al pickup una maggiore resistenza al rotolamento rispetto alla McLaren P1”, pur avendo un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,335. Questo significa che rispetto ad altre auto di Tesla non è particolarmente aerodinamico.

Probabilmente a causa di questo coefficiente aerodinamico insufficiente, Tesla Cybertruck avrà un’autonomia di circa 547 km nella versione a trazione integrale (due motori elettrici). La variante a sola trazione posteriore, che debutterà nel 2025, potrà percorrere solo 402 km. La versione più potente, la Cyberbeast (tre motori elettrici), percorrerà 515 km e svilupperà una velocità massima di 209 km/h. Per quanto riguarda invece i prezzi, sono più alti del previsto. Nel 2019, Tesla aveva promesso che il Cybertruck sarebbe partito da 40.000 dollari, ma ora sembra che la versione a trazione posteriore costerà almeno 60.990 dollari. Il modello AWD partirà da $ 79.990 e Cyberbeast da $ 99.990.

Il numero totale di ordini ricevuti supera i 2 milioni, il che significa che Tesla ha guadagnato più di 200 milioni di dollari in pagamenti anticipati. Poco prima dell’inizio della cerimonia di presentazione, Tesla però ha sospeso gli ordini che quindi per il momento non potranno essere effettuati.