Tesla Cybertruck: tutto pronto per le prime consegne

Il 2019 fu l’anno della presentazione di Tesla Cybertruck, il pickup elettrico che ha fatto molto parlare di sé. Dopo circa 4 anni di attesa, finalmente è arrivato il suo momento. Il 30 novembre si svolgerà il Delivery Day, l’evento in cui i primi acquirenti riceveranno il loro Cybertruck. Questa sarà un’occasione importante per scoprire finalmente molti dettagli sulle specifiche di questo nuovo modello.

Tutto pronto per le prime consegne di Tesla Cybertruck: tra 48 ore il pickup elettrico sarà svelato

Il percorso è stato lungo e pieno di difficoltà, come ben sappiamo. Al momento, non conosciamo le specifiche definitive del pickup elettrico. Elon Musk ha solo dato alcuni aggiornamenti vaghi e sporadici, senza mai precisare quali saranno le caratteristiche finali del Cybertruck. Quindi, durante l’evento del 30 novembre, finalmente potremo conoscere le specifiche del nuovo modello e i prezzi finali, che non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

Tra i fan di Tesla e non solo cresce dunque l’attesa di conoscere tutti i dettagli sull’ultima novità ad entrare nella gamma della casa automobilistica di Elon Musk. Il design ormai non sembra avere più misteri visti i numerosi avvistamenti del prototipo definitivo che negli ultimi giorni è stato protagonista di numerosi video e foto. Ricordiamo che Tesla Cybertruck è stato ordinato in oltre 2 milioni di unità dai clienti che hanno versato una caparra di 100 dollari e che dovranno aspettare un bel po’ prima di ricevere la propria unità. I primi 10 esemplari che saranno consegnati il 30 novembre andranno tutti a dipendenti di Tesla.