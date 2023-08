Brutte notizie per Tesla Cybertruck: Elon Musk rimuove una caratteristica chiave

Tesla Cybertruck è uno dei modelli più attesi di questo 2023. Il suo debutto ormai dovrebbe essere imminente. Le prime unità di pre-produzione sono già uscite dalla catena di montaggio e le prime consegne sono state fissate per la fine del terzo trimestre 2023. Dunque entro fine settembre le prime unità del pickup elettrico saranno consegnate ai clienti. Nonostante ciò oggi dobbiamo segnalare una brutta notizia per tutti i fan di questo veicolo.

Tesla Cybertruck rinuncerà alla panca anteriore che era stata mostrata in uno dei primi prototipi del pickup

Infatti Elon Musk ha annunciato che il modello di produzione farà a meno di una caratteristica importante che inizialmente aveva stupito tutti i fan di Tesla e che era stata annunciata in fase di presentazione del veicolo quando ancora era solo una concept car. Abbiamo visto tantissime diverse versioni e prototipi di Tesla Cybertruck ma uno dei primi modelli aveva colpito tutti per la presenza di una panca davanti, invece di due sedili singoli.

Questa funzione era stata progettata per un duplice scopo. In primo luogo, avrebbe effettivamente reso il Cybertruck un sei posti e, in secondo luogo, sarebbe stato un cenno alle iconiche berline americane degli anni ’60 e ’70. Alla fine però questa panca anteriore è stata eliminata. Secondo alcuni il motivo di questa rinuncia sarebbe stato legato a questioni di sicurezza.

Infatti sarebbe stato difficile mettere un terzo airbag anteriore. In realtà però uno degli investitori di Tesla ha detto che il motivo di questa rinuncia è che Elon Musk ha deciso di ridurre le dimensioni di Tesla Cybertruck per consentire ai suoi clienti di poterlo parcheggiare all’interno dei propri garage e dunque la panca anteriore occupava troppo spazio e nella versione più compatta del pickup non ci sarà posto per questa novità.