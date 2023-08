Tesla Cybertruck: si moltiplicano gli avvistamenti, debutto sempre più vicino

La produzione di Tesla Cybertruck si avvicina sempre di più, come dimostrano i numerosi avvistamenti del pickup elettrico nel territorio degli Stati Uniti occidentali. Tesla ha annunciato di voler iniziare la produzione della Cybertruck entro la fine dell’anno presso la Gigafactory Texas, dove ha installato le attrezzature necessarie e ha prodotto alcune versioni alpha del veicolo. Tuttavia, la maggior parte dei prototipi del veicolo sono stati visti in California, dove Tesla ha sede e dove ha effettuato vari test su strada e in pista.

Sempre più vicino il debutto di Tesla Cybertruck sul mercato

Recentemente, sono emersi diversi video e foto che mostrano Tesla Cybertruck in azione in diverse località della California tra cui Los Angeles, San Francisco e Fremont. In alcuni casi, il veicolo è stato visto circolare tra il traffico cittadino, attirando l’attenzione e la curiosità dei passanti e degli altri automobilisti. In altri casi, la vettura è stata vista sfrecciare su una pista di prova dimostrando le sue capacità dinamiche e il suo design futuristico. Negli ultimi giorni, un lotto di almeno nove camion si è lentamente diretto dal Texas alla California come si evince dalle foto che vi mostriamo. Un certo numero di cittadini diversi ha fotografato i veicoli elettrici squadrati in viaggio sopra una bisarca.

Tesla Cybertruck è una delle scommesse più ambiziose di Tesla, che vuole rivoluzionare il mercato dei pickup con un veicolo a zero emissioni, ad alte prestazioni e a basso costo. il pickup elettrico ha un aspetto inconfondibile, con una carrozzeria angolare e geometrica realizzata in acciaio inossidabile ultra-resistente. Cybertruck ha anche una serie di caratteristiche innovative, come un portellone posteriore che si trasforma in una rampa di carico, un tetto solare integrato, una sospensione pneumatica regolabile e un sistema di guida autonoma di livello 2. Già oltre 1,9 milioni di unità del pickup sono state prenotate.