Tesla Cybertruck: finalmente è stato prodotto il primo esemplare [FOTO]

Ecco un annuncio che tutti gli appassionati di Tesla stavano attendendo: il primo esemplare del tanto chiacchierato Tesla Cybertruck è stato finalmente prodotto. L’attesa è stata lunga, ma finalmente, l’elettrizzante foto di gruppo scattata presso la Gigafactory Texas ha celebrato questo momento storico.

Sono passati più di tre anni dal debutto del prototipo del pick-up elettrico, avvenuto nel novembre del 2019. A causa di numerosi ritardi nello sviluppo, l’avvio della produzione è avvenuto solo ora. Non temete, però: il marchio americano ha confermato che le prime consegne del Cybertruck avranno luogo nel 2023 mentre la produzione su larga scala è prevista per l’anno successivo.

I dipendenti si sono inventati un gesto dedicato al nuovo pick-up elettrico

I dipendenti del sito produttivo texano riuniti per una foto commemorativa accanto al veicolo segnano un altro momento storico per l’azienda di Elon Musk. Nonostante una parte del pick-up sia rimasta nascosta alla vista, è probabile che mantenga lo stesso aspetto dei prototipi di pre-produzione che abbiamo visto negli ultimi mesi.

Un dettaglio curioso che emerge dalla foto è il nuovo gesto con l’indice e il pollice, evocando la linea del tetto angolare del Tesla Cybertruck. Come era prevedibile, Musk non ha resistito e ha ritwittato la foto, complimentandosi con l’intero team Tesla per tutti gli sforzi compiuti fino ad ora.

La presentazione completa dovrebbe avvenire tra qualche settimana

Nell’attesa di scoprire il modello finale in tutto il suo splendore, sappiamo che la presentazione ufficiale avverrà durante un evento verso la fine del terzo trimestre di quest’anno.

Anche se una data precisa non è stata ancora annunciata, si vocifera che l’evento si svolgerà a settembre. In quell’occasione, avremo probabilmente modo di conoscere le specifiche dettagliate del veicolo elettrico e i primi fortunati proprietari riceveranno il loro Cybertruck.

La produzione iniziale dell’EV procederà a ritmo moderato, per poi aumentare nel 2024. Secondo le stime fatte da Elon Musk, il volume di produzione potrebbe raggiungere tra i 250.000 e i 500.000 veicoli all’anno.