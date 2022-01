Tesla Model Y evita l’incidente in modo miracoloso [Video]

Manovra ai limiti della realtà per una Tesla Model Y, che ha evitato un doppio crash in modo rocambolesco. Gran parte del merito è ascrivibile al conducente, ma anche il SUV elettrico statunitense ha fatto al meglio il suo compito. Il video, girato in Cina e postato su Twitter da Ray4Tesla, mostra come sono andate le cose, grazie alle riprese di una dashcam piazzata su un veicolo appena scavalcato.

Siamo in un’arteria viaria ad alto scorrimento, quando improvvisamente, da una strada laterale, sbuca una Honda CR-V di colore bianco, che invade due corsie. Il tizio al volante della Tesla Model Y, dopo aver eseguito una manovra di sorpasso, si trova in pochi istanti un muro fisico davanti a lui. Grazie ad una prontezza di riflessi esemplare, riesce ad evitare l’ostacolo. Poi, con altrettanta bravura, scansa un autobus in marcia lenta sulla corsia più interna.

In suo aiuto sono venuti la bontà del telaio della Tesla Model Y, la precisione dello sterzo e il baricentro più basso rispetto ad altri SUV che, nella stessa situazione, avrebbero fatto i conti con un effetto ciondolo e con una certa tendenza al ribaltamento. Anche gli ADAS, forse, hanno dato qualche piccola mano. Il velocissimo cambio di corsia per evitare un ostacolo, tecnicamente chiamato “test dell’alce“, è andato benissimo per la Tesla Model Y nel mondo reale. Non c’erano dubbi. Alcuni mesi fa il SUV elettrico statunitense lo aveva superato egregiamente, con una velocità di entrata di 83 km/h.