Nuova Honda CR-V: le indiscrezioni sulla quinta generazione

L’anno prossimo sarà svelata la nuova Honda CR-V, ovvero la quinta generazione della SUV giapponese che dovrebbe debuttare sul mercato europeo nel corso del 2023. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con le ultime novità del costruttore nipponico, come la piccola HR-V e la compatta Civic.

In arrivo la Plug-In Hybrid

La nuova generazione della Honda CR-V sarà proposta solo con la propulsione ibrida, nella configurazione Full Hybrid con le motorizzazioni 1.5 e:HEV e 2.0 e:HEV. Tuttavia, la principale novità sarà rappresentata dall’inedita versione Plug-In Hybrid, con la specifica unità 2.0 e:PHEV e accreditata dell’autonomia massima di circa 60 km nella modalità di guida elettrica.

Anche a sette posti

Tra le altre novità della nuova Honda CR-V figurerà anche l’abitacolo a sette posti, per l’aumento delle dimensioni della carrozzeria, più il display touchscreen centrale di grandi dimensioni. Infine, non è esclusa la declinazione Trailsport con il design fortemente votato al fuoristrada e la trazione integrale AWD.