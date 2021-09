Honda Civic Hatchback 2022: debutta negli USA

Dopo la presentazione all’inizio di quest’anno la Honda Civic Hatchback 2022 entra in commercio negli Stati Uniti. Con un prezzo di 22.900 dollari, la compatta giapponese punta ad attirare i giovani acquirenti che desiderano “dinamiche di guida di livello mondiale” e una maggiore versatilità.

Honda Civic Hatchback LX entry-leve

La versione di lancio è la Civic Hatchback LX entry-level, dotata di serie di illuminazione a LED e cerchi in lega da 16 pollici. Il modello è inoltre equipaggiato con un sistema di climatizzazione automatico, accensione a pulsante e un sistema di infotainment da 7 pollici con Android Auto e Apple CarPlay.

Gli altri accessori in dotazione sono piuttosto semplici, ma includono un sistema audio a quattro altoparlanti, alzacristalli e serrature elettrici e un sedile posteriore ribaltabile in due.

Non manca una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida tra cui l’Adaptive Cruise Control, il Forward Collision Warning, il Lane Departure Warning, il Collision Mitigation Braking e il Road Departure Mitigation. A questi si aggiungono gli abbaglianti automatici, il mantenimento della corsia, l’assistente per gli ingorghi e un sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Negli USA la Honda Civic Hatchback 2022 è spinta da un motore a quattro cilindri aspirato da 2,0 litri che produce 158 CV e 187 Nm di coppia abbinato a una trasmissione a variazione continua che invia potenza alle ruote anteriori.

Honda Civic Hatchback Sport

Più in alto nella gamma c’è la versione Sport da 24.100 dollari che si distingue per gli accenti neri e i cerchi in lega da 18 pollici. Dentro spiccano il volante rivestito in pelle, i pedali sportivi e un sistema audio a otto altoparlanti.

La Honda Civic Hatchback 2022 è disponibile anche con cambio manuale a sei marce o a variazione continua, sin quest’ultimo caso con selettore della modalità di guida, avviamento del motore a distanza e paddle del cambio.

Honda Civic Hatchback EX-L

Chi cerca più potenza potrà invece optare per la Civic Hatchback EX-L da 26.600 dollari, con cambio CVT e un motore a quattro cilindri turbo da 1,5 litri che sviluppa 180 CV e 240 Nm di coppia.

Questa versione dispone di specchietti laterali riscaldati in tinta con la carrozzeria, tetto lunare e cerchi in lega da 17 pollici. A bordo c’è il climatizzazione automatico a doppia zona, un sistema di informazioni sui punti ciechi, gli specchietti di cortesia illuminati e i sedili anteriori in pelle riscaldati con regolazione elettrica a otto vie sul lato del guidatore.

Honda Civic Hatchback Sport Touring

Al vertice della gamma troviamo infine la Civic Hatchback Sport Touring da 29.400 dollari, dotata di un motore turbo e di una scelta di cambi manuali e CVT. Si distingue per i fendinebbia a LED, il doppio impianto di scarico e i cerchi in lega da 18 pollici. Gli acquirenti troveranno anche tergicristalli con rilevamento della pioggia e specchietti laterali riscaldati con indicatori di direzione integrati.

All’interno dell’abitacolo monta un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un sistema di infotainment più grande, da 9 pollici con navigazione GPS, Android Auto wireless e Apple CarPlay. All’equipaggiamento si aggiunge anche uno specchietto retrovisore con oscuramento automatico, un caricabatterie wireless per smartphone e HomeLink, il sistema audio premium Bose a 12 altoparlanti e il sedile del passeggero elettrico a quattro vie. Tra gli accessori figurano anche i sensori di parcheggio anteriori/posteriori e un sistema di informazioni sui punti ciechi aggiornato con monitoraggio del traffico incrociato.