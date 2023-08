Tesla Model 3 restyling: partita la produzione a Shanghai

Tesla Model 3 restyling, conosciuta anche con il nome di Project Highland, è finalmente in preproduzione presso la gigafactory Tesla di Shanghai. La notizia è stata confermata dalla testata cinese JRJ e ripresa su Twitter dagli utenti@liuwen_52 e @ray4tesla. Il “Project Highland” è in fase di sviluppo da oltre un anno. Negli ultimi mesi, poco alla volta, sono stati svelati dettagli e informazioni sul nuovo modello, come la nuova batteria che verrà montata nelle versioni access.

Dalla Cina confermano che la produzione di Tesla Model 3 restyling nella gigafactory di Shanghai sarebbe già stata avviatata

Secondo quanto trapelato dalla Cina, la casa di Elon Musk dunque starebbe già producendo la nuova Tesla Model 3 presso Giga Shanghai, la fabbrica dell’azienda in Cina. Secondo queste fonti, la produzione è in uno stato “avanzato”. Sempre secondo tali fonti, a settembre inizierà la produzione di massa e ad ottobre le auto inizieranno a essere consegnate ai clienti ad un prezzo di partenza intorno ai 25 mila euro.

Questa versione della berlina elettrica utilizzerà una nuova batteria, denominata M3P, composta da litio ferro fosfato (LFP) e manganese. Fondamentalmente è una batteria LMFP: ha i vantaggi economici di non utilizzare il cobalto, ma le sue prestazioni sono migliori. Le numerose foto spia di Tesla Model 3 Restyling fanno ipotizzare che l’auto riceverà un frontale ridisegnato, nuove luci posteriori, e il nuovo Hardware 4.0. Inoltre anche il suo abitacolo sarà rinnovato rispetto al modello attuale.

Qui vi mostriamo una foto pubblicata alcuni mesi fa che anticipa quelli che saranno i cambiamenti estetici di questa auto quanto meno per quello che concerne la parte anteriore. Al momento non si sa ancora quando avverrà il debutto in Europa della nuova Tesla Model 3 Restyling. Molto probabilmente bisognerà aspettare gli inizi del prossimo anno.