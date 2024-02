Tesla Model 3 Performance restyling: avvistato il prototipo [FOTO SPIA]

Tesla ha temporaneamente escluso la versione Performance dalla sua gamma di berline elettriche con il recente restyling della Model 3. Sebbene al momento del lancio del facelift non siano state fornite indicazioni sulla sua possibile reintroduzione, è noto che l’azienda automobilistica sta attualmente lavorando allo sviluppo di una nuova versione top di gamma della Tesla Model 3.

Avvistato il prototipo della nuova Tesla Model 3 Performance

Recentemente, è stata avvistata su strada il prototipo della Model 3, ancora parzialmente camuffata. Le foto spia mostrano una vettura con coperture che nascondono parte del frontale e della zona posteriore, aree in cui Tesla dovrebbe apportare delle modifiche. Nella parte anteriore, è evidente uno splitter pronunciato e sembra che il paraurti abbia un design più elaborato. Queste novità fanno pensare che la casa automobilistica di Elon Musk potrebbe introdurre un kit aerodinamico appositamente dedicato per la nuova Tesla Model 3 Performance.

Inoltre, è possibile che la nuova versione della famosa berlina di Tesla presenti nuovi sedili sportivi, che rappresenteranno una delle caratteristiche distintive. Per quanto riguarda il resto dell’abitacolo, non ci si aspettano cambiamenti significativi. Attualmente non ci sono informazioni precise sul powertrain della vettura, ma considerando gli sforzi che Tesla sta mettendo in atto, potrebbero esserci delle sorprese in serbo. Al momento non c’è una data precisa per il lancio sul mercato della nuova Tesla Model 3 Performance, ma si ipotizza una possibile presentazione nella metà del 2024. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello nel corso delle prossime settimane.