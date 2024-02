Tesla Model 3 Performance: in arrivo una serie di miglioramenti

La nuova versione della Tesla Model 3 Performance è prevista per il secondo trimestre di quest’anno, con le prime vendite che avranno inizio in Cina. Il prezzo stimato della Model 3 Performance dovrebbe essere di circa $ 55.000. Secondo Tesla, per questa cifra i clienti otterranno significativi miglioramenti. La nuova versione ad alte prestazioni della Model 3 presenterà uno spoiler in fibra di carbonio sulla parte posteriore. Sotto di esso, sarà presente la scritta “Dual Motor”. Inoltre, l’auto sarà dotata di nuovi cerchi e si prevede che il sistema frenante e le sospensioni saranno aggiornati e potenziati.

Ecco quali saranno le novità previste nel 2024 per la Tesla Model 3 Performance

Inoltre, si prevede che i sedili anteriori della nuova Tesla Model 3 Performance Edition riceveranno un supporto laterale più attivo e poggiatesta diversi. Gli interni presenteranno materiali più pregiati per i sedili e i rivestimenti delle porte, insieme a una nuova illuminazione ambientale e vetri fonoisolanti. Ricordiamo che l’attuale versione più avanzata della Model 3 è equipaggiata con due motori, offrendo una potenza totale di 357 kW e una coppia combinata di 659 Nm.

Questo veicolo si distingue per un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e un’autonomia di 675 km con una singola carica. Si prevede che il nuovo modello offrirà miglioramenti significativi in termini di funzionalità. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso aggiornamento della versione top di gamma della berlina elettrica di Tesla.