Tesla Model 2: l’elettrica da 25.000 € potrebbe avere questo design [RENDER]

Tesla ha in programma di lanciare entro il 2025 una nuova vettura elettrica di segmento B, che avrà un prezzo di circa 25.000 euro e che si proporrà come una Tesla low cost. Si tratta della Tesla Model 2, così come viene chiamata provvisoriamente, che sarà progettata e prodotta interamente in Cina, ma che sarà esportata anche in Europa e nel resto del mondo.

Ecco come potrebbe apparire il design della futura Tesla Model 2

Tesla Model 2 è ancora avvolta nel mistero, ma alcuni designer e appassionati hanno provato a immaginare il suo aspetto, basandosi sulle poche informazioni disponibili e sullo stile delle altre vetture del marchio americano. Uno di questi è Mirko del Prete, che ha realizzato un render che ci propone una possibile interpretazione di questo atteso modello.

Nel render, Tesla Model 2 appare come una compatta dal design pulito e lineare, con un frontale “chiuso” che riprende il muso della Model 3, ma con linee più nette e taglienti, nervature sul cofano più marcate e fari anteriori più sottili e ribassati, sotto i quali spiccano delle feritoie a L allargata. La fiancata della vettura, che per dimensioni e proporzioni ricorda la Peugeot 208, mostra poi degli specchietti retrovisori stretti e aerodinamici.

Secondo indiscrezioni questa vettura sarà la prima ad adottare un nuovo metodo di produzione che dovrebbe dimezzare i costi e permettere a Tesla di poter vendere la sua auto ad un prezzo molto competitivo. Il debutto di questo veicolo potrebbe avvenire entro la fine del 2025. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito del suo lancio sul mercato.