Un vero e proprio boom dei costi assicurativi sta colpendo i proprietari di Tesla in Italia. Nel corso di un solo anno, i premi per la polizza RC auto hanno subito un aumento del 28%, superando la soglia dei 1.000 euro. Questo incremento ha fatto riflettere i possessori di veicoli elettrici, ora costretti a confrontarsi con spese assicurative sempre più elevate rispetto al passato.

L’analisi approfondita

Secondo un’analisi condotta da Facile.it, basata su oltre 130.000 preventivi assicurativi che includono la copertura furto incendio, il trend di crescita è evidente: da una media di 796 euro registrata nell’aprile 2024, si è arrivati a 1.022 euro nell’aprile 2025. Questo aumento significativo sta sollevando preoccupazioni tra gli automobilisti, che si trovano a dover riconsiderare le proprie scelte in termini di protezione.

Uno dei fattori principali che hanno contribuito a questa impennata dei costi è il crescente numero di atti vandalici che ha coinvolto i veicoli Tesla negli ultimi mesi. Questi episodi, verificatisi sia in Europa che negli Stati Uniti, sono stati interpretati come forme di protesta contro Elon Musk, il controverso CEO dell’azienda. La sua figura, spesso al centro di dibattiti e polemiche, sembra aver alimentato una serie di attacchi mirati, con conseguenze dirette sui costi assicurativi.

I calcoli dopo i tanti sinistri

Le compagnie assicurative, infatti, calcolano i premi basandosi principalmente sulla probabilità di sinistri. L’aumento degli episodi di vandalismo ha spinto gli assicuratori a rivedere le tariffe, riflettendo un rischio maggiore per i proprietari di veicoli Tesla. Questo scenario rende ancora più importante per i consumatori scegliere con attenzione le proprie coperture assicurative.

Attualmente, sul mercato sono disponibili due opzioni particolarmente rilevanti per i proprietari di Tesla. La prima è la polizza furto incendio, che protegge non solo in caso di furto del veicolo, ma anche per danni causati da incendi. Tuttavia, le condizioni di questa copertura variano a seconda della compagnia: alcune polizze includono solo incendi accidentali, mentre altre coprono anche quelli derivanti da atti vandalici.

La seconda opzione è la garanzia atti vandalici/eventi sociopolitici, una soluzione più completa per proteggere il veicolo da danni intenzionali causati da terzi. Alcune compagnie assicurative estendono questa copertura anche a situazioni particolari, come manifestazioni, tumulti o atti terroristici. Per i proprietari di Tesla, valutare queste opzioni diventa cruciale per salvaguardare il proprio investimento e affrontare con serenità le nuove sfide legate alla mobilità elettrica.

Non è un passaggio privo di ostacoli

Questa situazione evidenzia come il passaggio verso veicoli elettrici non sia privo di ostacoli. Oltre alle considerazioni legate all’efficienza energetica e alla sostenibilità, i proprietari devono affrontare nuove problematiche, come l’aumento dei costi delle assicurazioni Tesla. La scelta della polizza più adeguata diventa quindi una priorità, soprattutto in un contesto in cui i rischi associati ai veicoli elettrici sembrano destinati a crescere.

In conclusione, il mercato assicurativo sta rispondendo ai cambiamenti nel panorama automobilistico con adeguamenti che riflettono le nuove realtà. Per i proprietari di Tesla, questo significa dover analizzare con attenzione le opzioni disponibili, bilanciando i costi con la necessità di una protezione completa. La scelta di una copertura adeguata, che includa garanzie specifiche come quelle contro gli atti vandalici, può fare la differenza nel lungo termine, garantendo maggiore sicurezza e tranquillità per chi ha deciso di investire nella mobilità del futuro.