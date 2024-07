Tesla Cybertruck: una livrea bizzarra per il pick-up di Elon Musk

La Tesla Cybertruck è una delle auto più controverse e dibattute dell’era moderna. Il pick-up elettrico di Elon Musk suscita tante discussioni, già a partire dal look, davvero stravagante. Qui i criteri della bellezza e dell’armonia hanno ceduto il passo alla voglia di guadagnare gli sguardi con un approccio stilistico assolutamente fuori dagli schemi. La personalità non manca, ma si fatica ad accettare il suo design.

Nella silhouette sembra di leggere dei tratti fatti con l’accetta. C’è poca finezza espressiva, ma a qualcuno il modello piace. Non c’è da stupirsi: una parte della magia del mondo si annida nella varietà dei punti di vista. Come se non bastasse la discutibile esuberanza della Tesla Cybertruck, un proprietario ha deciso di vestire il suo esemplare con una livrea che aumenta ulteriormente l’approccio visivo bizzarro offerto dal modello.

La scelta è caduta su schemi geometrici colorati in vario modo, quasi in stile Arlecchino. Così facendo, il tizio è riuscito ad aumentare ulteriormente il mal di pancia dei detrattori del pick-up alla spina Made in USA. Qualcuno però lo ritiene, in questa veste, più simpatico e digeribile del modello standard. La Tesla Cybertruck è un’auto che non accetta le convenzioni. Per questo suo spirito, non ci si può approcciare a un mezzo del genere in modo diverso dal radicale: o lo si ama o lo si odia.

Tre gli allestimenti offerti alla scelta della clientela. Si parte con la versione Rear-wheel Drive da 450 CV, che regala uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.7 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Poi si passa all’allestimento All-wheel Drive da 600 CV, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.3 secondi e una punta velocistica di 180 km/h. Al vertice dalla gamma si colloca la versione Cyberbeast da 845 CV, che spinge da 0 a 100 km/h in 2.7 secondi, per poi lanciarsi fino ai 210 km/h di velocità massima.