Tesla Cybertruck: un video mostra la probabile versione definitiva

Tesla Cybertruck è la prossima grande novità che la casa automobilistica americana lancerà sul mercato a breve. Se Elon Musk manterrà la parola tra pochi giorni potremmo assistere alla cerimonia di consegna delle prime unità del pickup elettrico che per la prima volta è stato mostrato nel 2019. Ricordiamo però che per la produzione in serie del modello dovremmo aspettare fino al 2024.

Un video mostra le immagini della presunta versione definitiva di Tesla Cybertruck

A proposito di Tesla Cybertruck oggi vi segnaliamo un video molto interessante che vi proponiamo qui sotto e in cui si vede quella che potrebbe anche essere la versione definitiva del nuovo modello di Tesla. Nei giorni scorsi un video girato con un drone da Joe Tegtmeyer ha confermato che i lavoratori stanno tornando in fabbrica dopo uno stop alla produzione avvenuto nei giorni scorsi. Il video mostra alcuni esemplari di Model Y e i nuovi Cybertruck. Secondo voci insistenti la chiusura della Gigafactory Texas potrebbe essere stata collegata all’avvio della produzione del Cybertruck. Tegtmeyer afferma che i nuovi Tesla Cybertruck avvistati uscire dalla fabbrica sono “Master Candidates”, l’ultimo passo prima della produzione.

Effettivamente i Tesla Cybertruck ripresi in questo video sembrano essere più raffinati rispetto ai prototipi apparsi fino ad oggi. Quindi sembra abbastanza probabile si tratti di una delle versioni “quasi definitive” per la produzione. Ricordiamo che questo veicolo è uno dei più attesi sul mercato in assoluto. Sono già oltre 2 milioni le persone che hanno prenotato la propria unità del pickup elettrico versando 100 dollari. Al momento non si conoscono ancora i prezzi del veicolo ma a quanto pare ci sarà spazio anche per una versione ad alte prestazioni che potrebbe essere chiamata Performance.