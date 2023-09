Tesla Cybertruck: le prenotazioni superano quota 2 milioni

Tesla Cybertruck è il nuovo pickup elettrico del marchio di Elon Musk, presentato per la prima volta nel novembre 2019. Il Cybertruck ha suscitato molto interesse e curiosità per il suo design futuristico e le sue caratteristiche tecniche. Il prezzo dovrebbe partire da 39.900 dollari per la versione base e arriva a 69.900 dollari per la versione più potente. Per prenotare il Cybertruck basta versare un acconto di 100 dollari, rimborsabile in qualsiasi momento.

Superata quota 2 milioni di prenotazioni per Tesla Cybertruck

Secondo un conteggio gestito dalla comunità dei fan, Tesla Cybertruck avrebbe superato i due milioni di prenotazioni, prima ancora del suo lancio ufficiale. Il conteggio si basa su una combinazione di prenotazioni segnalate dagli utenti, sul blocco di numeri di prenotazione utilizzati e su alcune dichiarazioni dello stesso Musk. In base al numero di prenotazioni, il conteggio stima anche un potenziale fatturato di 152,13 miliardi di dollari e fino a 201 milioni di dollari in soli acconti.

La versione più richiesta è quella bimotore, che rappresenta circa il 48% delle prenotazioni. La versione meno richiesta è quella monomotore, che rappresenta solo l’8% delle prenotazioni. Il 67% dei prenotanti ha aggiunto l’opzione Full Self-Driving (FSD), che consente al veicolo di guidare autonomamente in quasi tutte le situazioni.

Il Cybertruck dovrebbe iniziare la produzione entro la fine del 2023 nello stabilimento di Giga Texas, il secondo impianto di assemblaggio di Tesla negli Stati Uniti. Il pickup elettrico utilizzerà una pressa gigante da 8.000 tonnellate per stampare il telaio in fibra di carbonio. Tesla non ha commentato ufficialmente il numero di prenotazioni riportato dai fan, ma ha dichiarato di essere impegnata a realizzare un veicolo innovativo e rivoluzionario. Musk ha definito il Cybertruck “un sogno che si avvera” e ha affermato che la domanda è “così fuori scala che non si vede nemmeno la scala”.