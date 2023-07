Tesla Cybertruck: il pickup elettrico avrà meno autonomia del previsto

Ancora brutte notizie per i clienti di Tesla Cybertruck. A quanto pare il pickup elettrico della casa automobilistica di Elon Musk avrà meno autonomia del previsto, almeno inizialmente. Secondo indiscrezioni che arrivano da Bearded Tesla il nuovo veicolo di Tesla arriverà sul mercato con autonomia di 560 km. La sua produzione è appena iniziata. Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato che la prima unità di serie del veicolo è stata prodotta in Texas.

Tesla Cybertruck: al debutto meno autonomia del previsto per l’attesa pickup elettrico di Elon Musk

Quando Tesla Cybertruck ha fatto il suo debutto nel 2019 Elon Musk trionfalmente aveva annunciato che questo modello avrebbe avuto un’autonomia di quasi 1.000 km. Dunque le cose almeno inizialmente non andranno così per l’atteso veicolo che ha già avuto oltre 1,5 milioni di prenotazioni. Se la voce fosse confermata significherebbe che il veicolo non sarebbe nemmeno il pickup elettrico con più autonomia. Infatti Chevrolet Silverado EV arriva fino a 724 km.

Ricordiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni e si attendono conferme da parte di Tesla. Inoltre questo veicolo avrà almeno quattro diverse versioni dunque è probabile che anche se all’inizio ci sarà, spazio solo per quella da 560 km in futuro ci saranno sul mercato anche versioni con molta più autonomia. Negli Stati Uniti i prezzi di Tesla Cybertruck dovrebbero partire da circa 40 mila dollari, un prezzo molto competitivo. Al momento però Tesla ha tolto i prezzi del suo pickup dal sito ufficiale per una probabile rimodulazione. Dunque non possiamo escludere che alla fine possa esserci qualche aumento.