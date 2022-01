Tesla: gli azionisti fanno causa a Elon Musk per 13 miliardi di dollari

La questione riguarda la scelta di Elon Musk di investire nel 2016, tramite un’operazione di Tesla dal valore di 5 miliardi di dollari, nei riguardi di SolarCity, una società di produzione e installazione di batterie e pannelli solari che ha costantemente navigato un cattive acque.

Il problema sorge per il fatto che Musk non poteva disporre dei capitali di Tesla a proprio piacimento, come se la società fosse esclusivamente sua, in quanto essendo quotata in borsa, anche gli azionisti avevano un’importante voce in capitolo. In quel frangente, Tesla quasi forzò il Consiglio di amministrazione per acquistare la SolarCity. Oggi siamo alla resa dei conti, con la causa intenta al magnate sudafricano.

L’accusa

I grandi azionisti, fra cui dei fondi pensione, stanno portando avanti una causa contro Elon Musk per questo tipo di acquisizione azzardata. La parte lesa afferma che Musk ha spinto il consiglio di amministrazione di Tesla ad approvare l’accordo SolarCity.

A quel tempo, Musk era il primo azionista della società di energia solare che aveva un tasso di liquidità molto basso. Musk, tuttavia, ha dichiarato che l’accordo SolarCity faceva parte di un piano generale decennale per dar vita a un’azienda integrata verticalmente per utilizzare i pannelli solari come fonte di energia per i veicoli di Tesla.

Cosa rischia Musk

L’avvocato degli azionisti Lee Rudy ha chiesto al vicecancelliere Joseph Slights della Court of Chancery del Delaware di ordinare al CEO di Tesla di restituire gli investimenti nella società acquisita che, fra rivalutazioni e altre operazioni economiche, ammonterebbe a una cifra davvero monstre di 13 miliardi di dollari.

Una cifra alla quale l’industriale, numero uno di Tesla, potrebbe rispondere direttamente con il proprio patrimonio personale, intaccando una fortuna guadagnata negli anni, tale da farlo diventare l’uomo più ricco del pianeta. Vedremo se la difesa di Musk riuscirà a scongiurare questo scottante pericolo.