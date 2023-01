Tata Sierra EV: SUV elettrico in arrivo nel 2025

La vera spinta alla mobilità elettrica globale non arriva dall’occidente, ma bensì dall’Asia: oltre la Cina, anche l’India sta spingendo l’acceleratore sulle auto a zero emissioni come sottolineato dal lancio nel prossimo futuro di nuovi e interessanti modelli, a partire dall’attesa Tata Sierra EV che dovrebbe debuttare nel 2025.

Tata Sierra EV e i modelli per la transizione elettrica

L’India deve infatti pensare ad una mobilità interna per circa un miliardo di persone, osservando questa cifra si capisce come Nuova Delhi non può stare a guardare e deve intervenire con nuove e interessanti vetture elettriche in grado di contribuire alla decarbonizzazione di questo paese in continuo e frenetico sviluppo.

Tra i modelli chiavi dedicati alla transizione ecologica dell’India troviamo proprio la Tata Sierra EV, SUV di medie dimensioni svelato per la prima volta sotto i riflettori dell’India Auto Expo che si è svolto dal 12 al 15 gennaio. Questa nuova concept del colosso indiano, proprietario anche del Gruppo Jaguar Land Rover, fa parte dei nuovi 10 modelli che il Costruttore presenterà entro il 2027, tra cui spiccano le prossime Nexon EV, Tigor EV e Tiago EV.

Tata Sierra EV: design minimale e squadrato

Il design di questa vettura è futuristico e minimale: le forme squadrate permettono di massimizzare lo spazio interno, originale la firma luminosa anteriore che sfrutta un unico LED orizzontale che si sviluppa per tutta la larghezza dell’auto. La vista posteriore ricorda quella del Land Rover Defender ed è impreziosita da un generoso spoiler e da sottili gruppi ottici LED, sempre orizzontali. La Sierra sfoggia anche grandi superfici vetrate che interessano anche il tetto della vettura, a tutto vantaggio della luminosità dell’abitacolo. Decisamente generose le ruote e i passaruota che li ospita, entrambi in grado di regalare possenza alla vista d’insieme.

Interni hi-tech

Anche gli interni seguono la filosofia minimalista degli esterni, grazie ad una plancia pulita e hi-tech che si sviluppa in senso orizzontale e si distingue per la presenza di due grandi display a sbalzo, rispettivamente per la strumentazione digitale e per il sistema di infotainment. Il volante quattro razze è dotato di comandi multimediali e quelli della climatizzazione sono posizionati davanti la piccola leva del selettore di marcia.

Piattaforma ALFA

Realizzata sulla piattaforma ALFA (Agile Light Flexile Advanced) la Sierra sarà disponibile non solo in versione 100% elettrica, ma anche con motori termici. Questo grazie all’uso di questa piattaforma multi-powertrain che equipaggerà anche altri modelli della Casa come Punch e Altroz, arrivate sul mercato indiano nel 2020.