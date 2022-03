E-Ducation, il progetto di Jaguar Land Rover per educare all’uso dell’auto elettrica

L’educazione e lo studio utilizzati come arma più potente per combattere la cattiva informazion e i falsi miti: è questa la strada scelta da Jaguar Land Rover Italia per diffondere la cultura della mobilità sostenibile nel nostro paese. Per parlare dei concetti legati alla “transizione ecologica” e alla mobilità a zero emissioni, la divisione italiana del Costruttore britannico ha deciso di realizzare il progetto battezzato E-Ducation.

Partnership l’Automobile Club Milano

E-ducation punta quindi a promuovere la sostenibilità descrivendola come una nuova identità di mobilità. Questo progetto, frutto della partnership con l’Automobile Club Milano, inizierà il suo percorso nel capoluogo lombardo e dall’area circostante.

Come combattere i No Watt dell’auto

In occasione della presentazione di e-ducation, Jaguar Land Rover Italia ha lanciato anche la guida “Come combattere i No Watt dell’auto”, stilata per smentire le 20 fake news più comuni sulle auto elettriche. Parliamo di uno strumento che potrebbe risultare molto utile per concessionari e dealer che hanno sempre più a che fare con le tecnologie di elettrificazione, ma anche per le scuole, le università e tutte quelle persone che pensano di approfondire questo importante tema. La guida verrà distribuita nelle Concessionarie italiane di Jaguar Land Rover, dai canali dell’Automobile Club di Milano e nelle scuole che aderiranno a questo progetto.

Un E-Coach per le sessioni di formazione

Tra le varie iniziative del programma E-Ducation che si svolgeranno nell’area lombarda spicca quella portata avanti dalle Concessionarie del Gruppo JLR che prevede per i clienti di Milano una sessione di formazione tenuta da un E-coach presso la Direzione Generale dell’ACI di Milano o presso le concessionarie di riferimento. In questo training formativo saranno impartite alcune importanti nozioni su come scoprire e sfruttare al meglio i vantaggi della guida elettrica.

A riguardo del progetto E-Ducation, Marco Santucci – CEO Jaguar Land Rover Italia – ha dichiarato: