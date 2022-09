Defender 75th Limited Edition: la nuova serie speciale

La Casa inglese commemora i 75 anni del suo iconico fuoristrada con il lancio della nuova Land Rover Defender 75th Limited Edition, disponibile in entrambe le configurazioni di carrozzeria 90 e 110.

Defender 75th Limited Edition: i dettagli esterni

A far risaltare immediatamente il veicolo è la speciale vernice verde Grasmere che è presente per la prima volta sul Defender e rimarrà un’esclusiva per questa edizione limitata. È stato anche installato un set di ruote da 20 pollici Grasmere Green con stemma centrale dedicato. Le modifiche esterne apportate a questa speciale Land Rover Defender sono completate da grafiche “75 Years”, vetri oscurati e paraurti Ceres Silver.

Con l’equipaggiamento della HSE

Questa speciale Defender 75th Limited Edition si basa sul modello HSE ma presenta alcune importanti modifiche come la rifinitura Grasmere Green verniciato a polvere per il Cross Car Beam, i dettagli 75 Years incisi al laser, i sedili rifiniti in Resist Ebony e i rivestimenti in Robustec per la plancia centrale.

L’equipaggiamento standard include una telecamera surround 3D, un sistema di risposta al terreno configurabile, un sistema audio Meridian, luci a LED Matrix, un sistema di infotainment Pivi Pro a 11,4 luci, display head-up e un Caricatore wireless per lo smartphone. Ci sono anche sedili con memoria elettrica riscaldati per guidatore e passeggero regolabili in 14 posizioni, volante riscaldato e climatizzatore a tre zone.

Defender 75th Limited Edition: tetto panoramico in tela o in vetro scorrevole

I clienti potranno inoltre scegliere tra un tetto in tela pieghevole o un tetto panoramico scorrevole con barre portatutto. Sono inclusi di serie il pacchetto di traino opzionale, il lavaggio elettrico dei fari e il piantone dello sterzo regolabile elettricamente.

L’ingegnere capo del ciclo di vita del Defender, Stuart Frith ha detto:

“Da quando è stato rivelato il nuovo Defender, i clienti di tutto il mondo se ne sono innamorati e la domanda rimane estremamente forte. Questa nuova edizione limitata cattura lo spirito degli ultimi 75 anni, con i suoi colori e dettagli, e lo fonde con nuove tecnologie innovative come alimentazione elettrica ibrida, risposta del terreno configurabile, aggiornamenti software via etere e capacità fuoristrada senza rivali”.

I prezzi

In Inghilterra i prezzi per la Land Rover Defender 75th Limited Edition partono da £ 85.995 (99.000 euro) per la 90 e da £ 89.995 (103.600 euro) per la 110.