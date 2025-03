Lamborghini celebra un anno straordinario, segnato da risultati record e riconoscimenti prestigiosi. Con un fatturato che supera per la prima volta i 3 miliardi di euro e una crescita delle consegne del 5,7% in un mercato in contrazione, il 2024 si conferma un anno di svolta per la casa di Sant’Agata Bolognese. Il CEO Stephan Winkelmann è stato premiato dalla UIGA con la Tartaruga d’Argento, un riconoscimento che celebra i manager più innovativi del settore automobilistico.

Mai così bene

L’azienda ha registrato una crescita del 16,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un margine operativo di 835 milioni di euro (+15,5%). Le consegne hanno toccato quota 10.687 vetture, un risultato particolarmente significativo considerando il calo del 10% del mercato delle auto di lusso. Secondo Paolo Rachetti, Product Line Director, questi traguardi sono il frutto di una gestione ottimale tra domanda e offerta, una maggiore notorietà del marchio e una gamma prodotti rinnovata.

Uno sguardo al futuro

I modelli Revuelto, Urus SE e Temerario sono stati protagonisti del successo, contribuendo in modo determinante ai risultati straordinari. La distribuzione geografica delle vendite evidenzia una presenza globale bilanciata: 3712 vetture nelle Americhe, 2748 nella regione Asia-Pacifico e 4227 in Europa, Medio Oriente e Africa. Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato, seguiti da Germania e Regno Unito, mentre l’Italia si posiziona all’ottavo posto.

Nel campo dell’innovazione tecnologica, Lamborghini ha compiuto passi significativi verso l’elettrificazione, introducendo modelli ibridi come Revuelto, Urus SE e Temerario. Inoltre, l’azienda ha annunciato il lancio del suo primo veicolo completamente elettrico entro la fine del decennio, dimostrando un equilibrio tra sostenibilità e identità del marchio.

Il 2024 ha visto anche un’importante vittoria nel DTM, riportando un marchio italiano al vertice del motorsport dopo oltre trent’anni. Guardando al futuro, Lamborghini ha deciso di concentrare i propri sforzi sul campionato IMSA americano per il 2025, abbandonando il WEC ma mantenendo una forte presenza nel Super Trofeo e nella categoria GT3 con la Temerario.

La UIGA premia il CEO

Durante il primo UIGA Day del 2025, i giornalisti hanno visitato le linee di montaggio a Sant’Agata Bolognese, osservando l’eccellenza manifatturiera che combina artigianalità e tecnologia avanzata. La giornata si è conclusa con una visita al Polo Storico Lamborghini, dove Giuliano Cassataro ha presentato l’archivio storico dell’azienda, che include oltre 20.000 documenti e il disegno tecnico in scala 1:1 della 350 GT, il primo modello prodotto da Lamborghini.

Grazie a una strategia chiara e a un costante impegno verso l’innovazione, Lamborghini continua a ridefinire gli standard di performance ed esclusività, consolidandosi come punto di riferimento nel panorama automobilistico di lusso.