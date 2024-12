Una Lamborghini Urus SE speciale in occasione di Art Basel Miami Beach 2024

Una Lamborghini Urus SE ispirata a Miami è stata svelata in occasione di Art Basel Miami Beach 2024. Il vernissage ha preso forma nel corso di un evento privato, dove il modello si è mostrato ai clienti e ai simpatizzanti del marchio, regalando una vetrina sulle infinite possibilità di personalizzazione offerte dal programma Ad Personam.

Quella concessa alla visione del pubblico è stata la prima Urus SE consegnata a livello globale. Una vettura che rappresenta un tassello importante nel passaggio del marchio verso i modelli ibridi. Prima versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) del Super SUV di lusso del “toro”, eroga una potenza complessiva di 800 CV, frutto della sinergia fra il motore V8 biturbo da 4.0 litri e l’unità elettrica.

La speciale Lamborghini Urus SE Ad Personam di cui ci stiamo occupando, conferma in pieno la composizione meccanica standard, ma si concede dei vezzi stilistici sia esterni che interni, per guadagnare un carattere speciale e unico. Il tutto grazie alla visione artistica del Centro Stile aziendale e alla direzione del team di personalizzazione della casa di Sant’Agata Bolognese.

Per dar vita alla vettura così configurata ci sono volute, escludendo la fase progettuale, 230 ore aggiuntive di lavoro, rispetto al normale ciclo produttivo, divise tra verniciatura e collaudo. Ne deriva una livrea sofisticata, che decora in modo creativo la carrozzeria della Lamborghini Urus SE, conferendo un look molto specifico e diverso da tutti gli altri.

I suggestivi accenti Blu Glauco si combinano, a contrasto, con il grigio e il nero, rendendo omaggio al mix di culture, stili e tendenze artistiche di Miami. Anche gli interni sono stati trattati, con un taglio espressivo coerente.

I rivestimenti in pelle monocolore si coniugano a una plancia commemorativa, impreziosita – su una placca in fibra di carbonio lucida – dal nome della città cui il modello si ispira nelle sue nuances. All’esclusiva presentazione di questa Lamborghini Urus SE Ad Personam è intervenuto persino Stephan Winkelmann, Chairman e CEO del “toro”.