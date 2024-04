Lamborghini ha scelto nuovamente Pechino per presentare la sua ultima novità nel segmento dei SUV di lusso, Lamborghini Urus SE, che segna l’ingresso del marchio nel mondo delle ibride plug-in. Questo modello non solo rappresenta una evoluzione del precedente Urus, ma si distingue per significative innovazioni tecniche e stilistiche.

La nuova Lamborghini Urus SE incorpora un powertrain ibrido, combinando un motore termico V8 biturbo da 4.0 litri con un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh. Questa configurazione permette al SUV di erogare una potenza complessiva di 800 CV, rendendolo il modello più potente della sua categoria. Inoltre, l’Urus SE può percorrere oltre 60 km in modalità completamente elettrica, grazie al suo motore elettrico che può funzionare autonomamente o come supporto al motore termico, garantendo prestazioni eccezionali con emissioni ridotte dell’80%.

Lamborghini Urus SE, com’è dentro e fuori

Il design esterno dell’Urus SE è stato aggiornato per offrire un aspetto più moderno e una maggiore efficienza aerodinamica. Le modifiche includono un nuovo paraurti, una griglia frontale ridisegnata e gruppi ottici con tecnologia Matrix LED. Le linee della carrozzeria sono state affinate per esaltare il carattere sportivo del veicolo, e il nuovo spoiler posteriore contribuisce ad aumentare il carico aerodinamico e migliorare la stabilità ad alte velocità.

Anche l’interno dell’Urus SE ha subito importanti aggiornamenti. La plancia presenta un design ispirato al modello Revuelto, con un grande schermo da 12,3 pollici al centro e un’interfaccia utente completamente rinnovata. I materiali utilizzati per i rivestimenti interni sono di alta qualità, con decori in alluminio e sedili in pelle, offrendo un ambiente lussuoso e tecnologicamente avanzato.

Performance straordinarie

La dinamica di guida dell’Urus SE è stata migliorata grazie all’introduzione di nuovi sistemi come il ripartitore di coppia centrale e il differenziale autobloccante a controllo elettronico, che ottimizzano la trazione in ogni condizione di guida. Questo SUV è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 312 km/h.

In linea con la strategia “Direzione Cor Tauri” di Lamborghini, che mira alla decarbonizzazione attraverso l’elettrificazione della gamma, l’Urus SE rappresenta un passo importante verso il futuro del marchio. Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini, sottolinea come Urus abbia già rivoluzionato il mercato SUV, diventando il modello più venduto della marca e attratto nuovi clienti. Con l’Urus SE, Lamborghini continua a spingere i limiti dell’innovazione e delle prestazioni nel segmento dei SUV di lusso.