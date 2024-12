Lamborghini Temerario: evento di presentazione a Londra | Foto

La Lamborghini Temerario si fa conoscere dalla clientela del marchio, raccogliendo apprezzamenti alle diverse latitudini. Il nuovo modello della linea High Performance Electrified Vehicle (HPEV) del “toro” è stato presentato a 700 invitati europei, nel corso di un evento a Londra, che ha consentito a molti di loro, nell’arco di cinque giornate, di ammirare per la prima volta dal vivo l’erede della Huracán.

Teatro dei diversi rendes-vous è stato il Ladbroke Hall, uno storico edificio nella parte orientale della capitale inglese. Questo spazio, oggi dedicato all’arte e alla cultura, ha permesso di scoprire da vicino la Lamborghini Temerario al nutrito gruppo di concessionari e clienti provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Scandinavia e Turchia. Qui si sono svolte delle autentiche immersioni nella magia del modello e nelle sue innovazioni tecnologiche. Due le versioni offerte alla visione degli ospiti: una, “normale”, in Blu Marinus opaco, e una, “Alleggerita”, in Verde Mercurius.

Presenti all’appuntamento i vertici della casa di Sant’Agata Bolognese, guidati da Stephan Winkelmann, Presidente e CEO del marchio emiliano. A dominare la scena è stata però la Lamborghini Temerario, supercar ibrida di grandi doti tecnologiche e prestazionali. Sotto il cofano posteriore del modello trova accoglienza un nuovo motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata. Il cuore endotermico si combina con tre unità elettriche, per una potenza totale di 920 CV e una coppia di 800 Nm. Di straordinario spessore il regime massimo raggiungibile, pari a 10.000 giri al minuto: roba da bolidi da corsa.

Questo ha dei riflessi positivi sulle sonorità meccaniche, regalando acuti solitamente non presenti sui modelli sovralimentati. Di riferimento il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.7 secondi e una punta velocistica di oltre 340 km/h. Le cifre, per quanto stellari, non bastano a raccontare la qualità dell’handling e degli stimoli emotivi che la Lamborghini Temerario sa elargire.