Lamborghini Huracán che gioca a fare la Sterrato | Video

Qualche tempo fa ci eravamo occupati di una “normale” Lamborghini Huracán trattata come una versione Sterrato, per tirarsi fuori da una situazione difficile, in Florida. Oggi proponiamo un nuovo video della stessa natura, con un altro esemplare della specie, chiamato all’azione off-road in una nazione diversa. Il tizio al volante, senza il dovuto rispetto per l’auto del “toro”, la conduce a ritmo spedito tra buche e tratti viari fangosi, come se fosse un fuoristrada.

Qualcuno, nei commenti al filmato, parla di “sindrome del ragazzo ricco e annoiato”. Non sappiamo se questo corrisponda al profilo del soggetto al volante, ma fare intenzionalmente e per divertimento quanto immortalato nei fotogrammi è sicuramente discutibile, molto discutibile. Supercar come la Lamborghini Huracán meriterebbero un trattamento completamente diverso. Non solo per la natura del modello, ma anche per il rispetto “spirituale” che si deve ai valori del “toro”. A meno che l’acquisto non riguardi la versione Sterrato, in grado di offrire il massimo piacere di guida anche fuori dal manto asfaltato.

Quella vettura, più alta da terra e calibrata per l’off-road, dispone della modalità Rally, per i fondi a bassa aderenza. Come sulla sorella dall’indole stradale, la spinta è affidata a un motore V10 da 5.2 litri di cilindrata, in grado di sprigionare 610 cavalli di potenza massima. Tanta energia giunge al suolo, sulle quattro ruote motrici, mediante un cambio doppia frizione a sette marce. Di riferimento il quadro prestazionale.