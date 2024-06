Lamborghini Huracán EVO Spyder colpita da uno scooter all’incrocio | Video

Una Lamborghini Huracán EVO Spyder viene centrata da uno scooter, all’altezza di un incrocio. La supercar del “toro” deve svoltare a sinistra. Quando emerge un varco e le auto provenienti da quella direzione rallentano la loro marcia, il tizio al volante della sportiva emiliana si lancia in fretta alla conquista della corsia interna. Nell’esercizio della pratica, viene colpito dall’uomo in sella al mezzo a due ruote, che la occupa contromano.

Per fortuna nessuno si è fatto male, ad eccezione dei mezzi. Dal punto di vista economico, i danni maggiori sono stati riportati dalla scoperta di Sant’Agata Bolognese, incolpevole protagonista del crash, dovuto al comportamento “leggero” del motociclista. La scena è stata immortalata in un video, che conferma, ancora una volta, quanto la prudenza non sia mai troppa. Fidarsi ciecamente del prossimo può costare caro, ecco perché ci vuole sempre un supplemento di attenzioni, che potrebbe comunque non bastare in assenza di educazione stradale.

Fa male vedere una Lamborghini Huracán EVO Spyder ferita in un incidente. Questa supercar è una delle opere d’arte a quattro ruote dell’era contemporanea. Rispetto all’omonima coupé allarga la gamma emotiva, regalando il piacere della guida ‘en plein air’. La spinta è assicurata da un motore V10 da 5.2 litri di cilindrata, derivato dalla Performante, che sviluppa 640 CV di potenza massima a 8.000 giri al minuto e una coppia di 600 Nm a 6.500 giri al minuto. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene messa in archivio in 3.1 secondi mentre la punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 325 km/h. Molto accurato lo studio aerodinamico, per garantire grandi livelli di deportanza e flussi puliti sopra la testa degli occupanti.

La Lamborghini Huracán EVO Spyder è una open-top di alto lignaggio, che adotta lo stesso controllo della dinamica del modello coupé. Le ruote posteriori sterzanti e la ripartizione della coppia su tutte e quattro le ruote sono gestite centralmente dal sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI): questa centralina unica e integrata controlla ogni aspetto dell’handling, per anticipare azioni ed esigenze del conducente. Nel caso in esame, però, ci sarebbe voluto qualcosa di miracoloso per evitare l’imprudenza dello scooterista. A voi il video!