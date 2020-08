Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder e Lounge a Porto Cervo

Di Rosario Scelsi mercoledì 5 agosto 2020

La Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder accompagnata dall'esclusiva cena "Colors and Stars" firmata da Mauro Colagreco

Cornice chic, in Sardegna, per la presentazione dal vivo, ad un selezionato gruppo di ospiti, della Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder. La casa di Sant'Agata Bolognese ha scelto l'accogliente ed intima San Pantaleo, dove il rinomato chef Mauro Colagreco, premiato con tre stelle Michelin, ha deliziato il palato dei presenti con le sue proposte culinarie.

Sono stati oltre 120 gli invitati, tra VIP e personalità locali, che hanno preso parte a questa esclusiva cena all'aperto, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale imposte dal Coronavirus.

Ricordiamo che Lamborghini è presente, anche nella stagione estiva 2020, in Costa Smeralda, con la Lamborghini Lounge di Porto Cervo, che consente di immergersi nel lifestyle del "toro", scoprendo da vicino le supercar del marchio e il SUV Urus. La location scelta per il prestigioso salotto, aperto dall'8 luglio al 6 settembre, è la Promenade du Port, collegata al Porto Vecchio dove nei mesi estivi ormeggiano gli yacht da sogno di molti paperoni.

In un'area di 600 mq sono esposte le ultime creazioni Lamborghini, compresa la Huracán EVO Spyder a trazione posteriore lanciata quest'anno: la supercar open-top perfetta per esplorare l'isola. Accanto ai modelli della famiglia Huracán, gli ospiti possono ammirare il Super SUV Urus e lasciarsi stupire dal fascino della Aventador SVJ con motore V12 aspirato. In esposizione anche un modello in scala del motor yacht "Tecnomar for Lamborghini 63", avanguardia delle luxury speed boat.

Foto | Lamborghini Automobili