La potenza incontra l’innovazione sostenibile: è questo il mantra della nuova era Lamborghini. La celebre Casa del Toro ha svelato a Riyadh la sua ultima creazione, la Lamborghini Temerario, una supercar ibrida che ridefinisce gli standard del lusso automobilistico, unendo prestazioni straordinarie a una tecnologia all’avanguardia.

Motore V8 biturbo

Questa nuova meraviglia di Sant’Agata Bolognese rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. Il cuore pulsante della vettura è un avanzato sistema ibrido che combina un motore V8 biturbo con tre propulsori elettrici, erogando una potenza complessiva di 920 CV. Questi numeri si traducono in performance da capogiro: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e una velocità massima di 343 km/h.

L’eccellenza ingegneristica si riflette anche nella struttura della vettura: uno Spaceframe in alluminio multi-tecnologico che garantisce una rigidità ottimale e una risposta immediata ai comandi. Tuttavia, la personalizzazione auto è un altro punto di forza della Temerario: grazie al programma Ad Personam, i clienti possono scegliere tra oltre 400 tonalità per gli esterni e infinite combinazioni per gli interni, creando una vettura unica e su misura.

Lamborghini Temerario, la presentazione in Arabia Saudita

La scelta di Riyadh come location per il debutto mondiale non è stata casuale. Paolo Sartori, responsabile Lamborghini per Medio Oriente e Africa, ha accolto una platea selezionata di ospiti, evidenziando l’importanza strategica del mercato mediorientale per il brand italiano.

La Temerario si inserisce perfettamente nel percorso di evoluzione tecnologica di Lamborghini, affiancando modelli come la Urus SE e la Revuelto, perseguendo un obiettivo ambizioso: mantenere intatto il DNA sportivo del marchio riducendo al contempo l’impatto ambientale.