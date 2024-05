Targa Florio Historic Regularity 2024: oggi si parte, ecco il programma

Oggi, con la passerella nella città di Palermo, prenderà il via la seconda edizione della Targa Florio Historic Regularity 2024. L’evento si affianca alla Targa Florio Rally, ma con auto, caratteristiche e tempi completamente diversi. Il feel rouge è nel territorio coinvolto, quello delle Madonie, dove andava in scena la mitica sfida automobilistica ideata da don Vincenzo Florio.

Più nello specifico, saranno diversi tratti del Grande Circuito ad accogliere i protagonisti di questa gara di regolarità per auto storiche, con una quarantina di equipaggi ai nastri di partenza. Fra questi, anche Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, su Fiat 124 Abarth. La scena, sul piano numerico, è dominata da Lancia e Porsche, ma anche Alfa Romeo ha una buona rappresentanza.

Si profila una bella lotta per il successo alla Targa Florio Historic Regularity Rally 2024, che potrebbe schiarire il quadro nell’ultima giornata, quella di sabato 11 maggio. Solo allora si avrà l’unica classifica che conta. La manifestazione siciliana rientra nel Campionato Italiano Rally di Regolarità Auto Storiche. In programma 9 prove di media, su 108 chilometri di percorso “competitivo”. Per 3 di questi confronti al cronometro è anche prevista una diretta televisiva su ACI Sport TV. Un motivo in più per spingere i partecipanti a dare il loro meglio, con l’effetto sorpresa: le medie imposte e gli altri dati utili saranno forniti solo a pochi minuti dal via. Così si premierà anche la capacità di adattamento.

Programma Targa Florio Historic Regularity Rally

Giovedì 9 Maggio

15:00 – 19:30

Possibilità di anticipare le verifiche sportive (Acacia Resort – Campofelice di Roccella – PA) e tecniche (parco assistenza Viale delle Nazioni Campofelice di Roccella – PA)

15:30

Ingresso vetture al parco assistenza (Viale delle Nazioni Campofelice di Roccella – PA)

Venerdì 10 Maggio

08:00 – 10:00

Verifiche sportive (Acacia Resort – Campofelice di Roccella – PA) e tecniche (parco assistenza Viale delle Nazioni Campofelice di Roccella – PA)

10:15

Briefing del Direttore di Gara (Sala del Consiglio Comunale – Campofelice di Roccella – PA)

Prima Tappa – 4 PM (per un totale di 38 Km)

13:30

Cerimonia di partenza (Piazza del Parlamento – Palermo)

18:26

Arrivo prima tappa (Campofelice di Roccella – PA)

20:30

Cena di fine tappa per coloro che l’hanno richiesta (Acacia Resort – Campofelice di Roccella – PA)

Sabato 11 Maggio

Seconda Tappa – 5 PM (per un totale di 70 Km)

07:00

Partenza (Campofelice di Roccella – PA)

15:10

Arrivo e cerimonia di premiazione (Campofelice di Roccella – PA)