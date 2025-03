La Suzuki Vitara si presenta completamente rinnovata per il restyling 2024, con aggiornamenti significativi sia dal punto di vista estetico che tecnologico, puntando a rafforzare la sua posizione nel competitivo segmento dei SUV compatti italiani.

Suzuki Vitara: i segreti del restyling

Il design esterno cattura l’attenzione con un frontale più deciso, arricchito da una griglia ridisegnata e un paraurti rinnovato. La personalizzazione raggiunge nuovi standard grazie a una gamma di dieci colorazioni, incluse opzioni bicolore, che permettono di adattare il veicolo ai gusti più vari.

All’interno, l’abitacolo si evolve verso una maggiore sostenibilità, con sedili realizzati in materiali eco-compatibili che combinano microfibra ed ecopelle. La praticità resta uno dei punti di forza principali, grazie a un bagagliaio modulabile capace di soddisfare esigenze di carico diversificate.

Sul fronte della tecnologia avanzata, spicca il nuovo display multimediale da 9 pollici, ora compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. La sicurezza viene ulteriormente migliorata con l’introduzione di un sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente e una gamma completa di assistenti alla guida, tra cui il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia.

Motori e prezzo

Per quanto riguarda le motorizzazioni ibride, la nuova Vitara offre due opzioni efficienti: una Dualjet da 115 CV e una Boosterjet da 130 CV con tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Grazie alla struttura leggera del veicolo, che si mantiene poco sopra i 1.200 kg, si garantiscono agilità e maneggevolezza, mentre la posizione di guida rialzata assicura una visibilità eccellente.

Con un prezzo che parte da 26.400 euro per la versione base e arriva fino a 31.100 euro per la top di gamma 4WD, la nuova Vitara si posiziona come una scelta strategica nel segmento. Questo modello rappresenta un equilibrio ideale tra comfort, prestazioni e sostenibilità, mantenendo la tradizionale affidabilità del marchio Suzuki.