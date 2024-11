Suzuki segna un importante passo avanti con il lancio della sua prima auto elettrica, la Suzuki e Vitara, un SUV derivato dal concept eVX, presentato durante un evento a Milano. Questo modello rappresenta un punto cruciale nella strategia dell’azienda giapponese, che mira a consolidare la sua presenza nel mercato dei veicoli a zero emissioni. La produzione della e Vitara avrà inizio nella primavera del 2025 in India, nello stabilimento Suzuki Motor Gujarat, con le vendite previste per l’estate dello stesso anno in Europa, India e Giappone.

Design robusto e tecnologia avanzata

Il design della nuova e Vitara si ispira al concept eVX, ma si presenta con linee più tradizionali. Il frontale si distingue per i fari con firma luminosa a forma di Y, collegati da un inserto nero con il logo Suzuki al centro. La griglia, naturalmente chiusa in assenza di un motore endotermico, aggiunge un aspetto compatto e pulito. Con una lunghezza di 4.275 mm, una larghezza di 1.800 mm e un’altezza di 1.635 mm, il SUV offre una guida confortevole anche grazie a un’altezza da terra di 180 mm, ideale per affrontare percorsi impegnativi. A seconda della versione, sarà possibile scegliere cerchi in lega da 18 o 19 pollici.

Gli interni della e Vitara mostrano un approccio tecnologico e intuitivo. Suzuki ha previsto un volante a due razze con un display digitale per la strumentazione e un ampio schermo per l’infotainment, che consente di gestire le principali funzionalità dell’auto. Non mancano i tasti fisici per una gestione rapida delle impostazioni.

Motorizzazioni e prestazioni

Suzuki offrirà la e Vitara in diverse configurazioni di motorizzazione. La versione base è equipaggiata con un singolo motore elettrico da 106 kW (189 Nm di coppia) alimentato da una batteria da 49 kWh, con trazione anteriore. Per chi cerca maggiori prestazioni, è disponibile una variante con motore da 128 kW e batteria da 61 kWh, sempre a trazione anteriore.

Il top di gamma prevede un sistema a doppio motore, con una potenza combinata di 138 kW e 300 Nm di coppia, garantendo la trazione integrale grazie a una configurazione che prevede un motore da 128 kW sull’asse anteriore e uno da 48 kW su quello posteriore. Questa versione, dotata di una batteria da 61 kWh, dovrebbe offrire un’autonomia intorno ai 400 km.

Trazione Integrale e modalità di guida

La e Vitara è equipaggiata con il sistema ALLGRIP-e, un’evoluzione delle tecnologie 4×4 di Suzuki. Questo sistema, supportato da due eAxle indipendenti sugli assi anteriore e posteriore, è perfetto per chi cerca prestazioni off-road. Include una modalità “Trail” che consente di superare facilmente terreni difficili: se una ruota perde aderenza, la coppia viene automaticamente trasferita a quella opposta, assicurando trazione costante.

Il SUV elettrico offre tre modalità di guida: Normal, Eco e Sport, e una modalità “one pedal” per la guida con un solo pedale, riducendo l’uso del freno nelle situazioni quotidiane.