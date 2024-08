Suzuki EVX, il primo SUV elettrico del marchio arriverà nel 2025

Suzuki passerà dal concept alla serie con la EVX, il primo SUV 100% elettrico del marchio di Hamamatsu. L’esordio sul mercato è vicino, ma non vicinissimo, perché arriverà nell’orbita nel 2025. Al Bharat Mobility Global Expo, secondo quanto riportato da Autocar India, Suzuki mostrerà il SUV elettrico che entrerà in produzione da lì a poche settimane, prima di debuttare in Giappone, India ed Europa. Insomma, il dado è tratto e anche Suzuki avrà la sua vettura alla spina.

Dal concept alla serie, le conferme

Rispetto alla concept car del 2023, la Suzuki EVX prossima al debutto come veicolo di serie, non ci saranno grossi cambiamenti. Il modello definitivo, dunque, dovrebbe sfoggiare le stesse medesime proporzioni del prototipo. Il veicolo a ruote alte, quindi, dovrebbe conservare una lunghezza intorno ai 4,30 metri, una larghezza di 1,80 m e un’altezza di 1,60 m.

Negli scorsi mesi, sulle strade del Vecchio Continente è stato avvistato un muletto basato sull’EVX. Le linee erano coperte da uno spesso strato di nastro adesivo nero che impediva di capire al meglio i vari dettagli. A primo acchito, comunque, i fari potrebbero avere una forma più convenzionale rispetto a quelli a “X” del concept. Analogo discorso per il posteriore, che pare aver abbandonato la sottile barra luminosa rossa del prototipo.

Suzuki EVX, il motore elettrico

Non è ancora il momento si sbilanciarsi sulle caratteristiche tecniche, ma la futura Suzuki EVX potrebbe essere equipaggiato con un pacco batterie da 60 kWh, capace di garantire un’autonomia di circa 800 km nel ciclo indiano MIDC, più ottimistico del WLTP europeo. Il motore elettrico e la trasmissione a due velocità dovrebbero essere prodotti dall’azienda canadese Inmotive, con la quale la Casa giapponese ha instaurato una collaborazione. Inoltre, dato che l’EVX è stata sviluppata insieme a Toyota, è lecito attendersi un modello analogo con questo marchio in un secondo modello, come impone la tradizione.