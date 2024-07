Toyota alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel segno della mobilità

Il Toyota Inclusive Mobility Park, una vetrina con differenti soluzioni di mobilità a disposizione di un gran numero di persone, ha aperto ufficialmente le porte a Parigi. Il parco si trova vicino alla Torre Eiffel e sarà aperto su invito agli ospiti Toyota per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Infine, sarà accessibile agli abitanti del quartiere nelle giornate del 9 e 10 settembre.

L’impegno di Toyota alla mobilità inclusiva

Toyota, in qualità di partner mondiale per la mobilità del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), si impegna a fornire soluzioni di mobilità inclusiva e sostenibile ad atleti, funzionari, volontari, media accreditati e spettatori durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. In questo contesto, l’Inclusive Mobility Park è uno spazio dedicato alla presentazione della visione Toyota “Mobility for All”.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare il Toyota Mobility Park a Parigi, la città che ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Parigi 2024. In qualità di partner mondiale della mobilità dei Giochi, vogliamo contribuire a creare una società più inclusiva e sostenibile attraverso la mobilità. Il Toyota Inclusive Mobility Park è una dimostrazione della nostra visione di ”Felicità per tutti”, della nostra missione di “Mobilità per tutti” e delle nostre soluzioni che mirano a rendere la mobilità accessibile e piacevole per tutti. Ci auguriamo che i visitatori imparino di più sulla mobilità inclusiva, si divertano e si lascino ispirare dal Parco.” Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe.

“Il Toyota Inclusive Mobility Park è una vetrina di come la tecnologia e la mobilità possano andare di pari passo e di come i Giochi Olimpici e Paralimpici possano guidare un cambiamento positivo nella società. E’ fantastico vedere in un unico luogo tutte le innovazioni inclusive che Toyota sta portando ai Giochi. Il loro impegno verso la visione di una mobilità per tutti a Parigi 2024 e oltre si manifesta pienamente in questo sforzo.” Andrew Parsons, Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale.

Il parco dedicato alla mobilità

Il parco offre più soluzioni che dimostrano l’impegno di Toyota per una mobilità inclusiva:

Veicoli elettrici a batteria Toyota, come l’Accessible People Mover (APM), progettato per essere utilizzato all’interno e intorno al Villaggio degli Atleti e ai siti di gara, per trasportare atleti e spettatori.

Soluzioni di micromobilità per l’ultimo miglio, come C+Walk S, C+Walk T e Yosh-E. Si tratta di dispositivi compatti e facili da usare, in grado di supportare persone con diverse esigenze di mobilità in ambiente urbano e che saranno utilizzati durante Parigi 2024.

Soluzioni di mobilità innovative create da partner e startup che Toyota sostiene, come il personal transporter autobilanciato di Genny o il sistema di frenaggio per sedie a rotelle, unico nel suo genere, di Eppur.

La tecnologia delle cartucce di idrogeno (H 2 ), che porta l’energia dell’idrogeno nella vita quotidiana, e una bicicletta da carico alimentata da cartucce a idrogeno per dimostrare questa tecnologia.

All’inaugurazione del Toyota Inclusive Mobility Park hanno partecipato Andrew Parsons, Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Pierre Rabadan, Vicesindaco di Parigi, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024, nonché dirigenti di Toyota Motor Europe e Toyota France.

“Siamo lieti di accogliere l’Inclusive Mobility Park a Parigi, una città impegnata a promuovere una mobilità verde e inclusiva per tutti. Il parco è una grande opportunità per scoprire e sperimentare le innovative soluzioni di mobilità che Toyota e i suoi partner hanno sviluppato.” Pierre Rabadan, Vicesindaco di Parigi, Responsabile dei Giochi Olimpici e Paralimpici, dello Sport e della Senna.