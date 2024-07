Il Mondial de l’Auto (Motor Show di Parigi), il celebre salone automobilistico biennale di Parigi, conferma la sua edizione del 2024, la 90ª dalla sua nascita. Questo evento, che si alterna con il salone tedesco di Monaco di Baviera, rappresenta un punto di riferimento per l’industria automobilistica, specialmente dopo la chiusura definitiva del Salone di Ginevra.

Motor Show di Parigi 2024, le date e i brand presenti

Dal 14 al 20 ottobre, presso il Parc des Expositions di Porte de Versailles, si prevede un ritorno in grande stile dei marchi tedeschi, mentre i costruttori cinesi saranno i grandi assenti. Secondo Serge Gachot, direttore del Mondial de l’Auto, le case americane, cinesi e giapponesi saranno significativamente sottorappresentate. Tra i grandi nomi assenti figurano Jeep, Ford, Suzuki, Mitsubishi e Nissan, mentre Toyota sta ancora valutando la sua partecipazione.

L’assenza dei marchi cinesi, come Aiways, BYD, Chery, Geely (con Volvo e Polestar), Great Wall, Leapmotor, MG, Nio e Xpeng, potrebbe essere influenzata dai dazi comunitari. Tuttavia, non si esclude la possibilità di eventi collaterali durante il periodo dell’esposizione, come avvenuto in precedenza.

Le case tedesche protagoniste

Volkswagen sarà uno dei protagonisti, con uno stand gestito dalla filiale francese, dove presenterà in anteprima mondiale la Tayron, un nuovo SUV a 7 posti, e il concept della compatta elettrica ID. GTI. La divisione Veicoli Commerciali di VW sfoggerà la nuova versione della ID. Buzz. Anche Audi parteciperà, probabilmente con una selezione della gamma E-tron, inclusi i modelli Q6, A6 e forse una rivisitata GT. Skoda sarà presente con le sue ultime novità.

Il ritorno di BMW, BMW Motorrad e Mini, e la presenza di Audi e Skoda, confermano il rilievo internazionale della fiera parigina, che non sarà più solo un evento locale. Tuttavia, Mercedes-Benz non parteciperà ufficialmente, come già nel 2022, ma potrebbe esporre la EQE SUV in un’ambientazione alternativa, come il Museo Rodin.

Serge Gachot, esprime la sua soddisfazione nel vedere l’entusiasmo delle case automobilistiche francesi, tedesche, italiane, americane, giapponesi e coreane per questa 90ª edizione del Salone di Parigi. Questo evento promette di essere un momento di festa e innovazione, celebrando il meglio dell’industria automobilistica mondiale.