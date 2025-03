“La passione si fonde con l’innovazione”: questo antico detto giapponese trova la sua perfetta incarnazione nella nuova Suzuki Swift Hybrid, l’ultima evoluzione della compatta nipponica pronta a rivoluzionare il segmento B grazie a un mix di tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente.

Un’auto al passo coi tempi

La casa automobilistica giapponese ha ripensato completamente la sua city car, dotandola di un efficiente motore ibrido 1.2 da 12 volt capace di erogare 82,8 CV, mantenendo consumi particolarmente contenuti di 4,4 l/100 km nel ciclo combinato. Le emissioni di CO2 si attestano a soli 98 g/km secondo il ciclo WLTP, garantendo l’accesso alle zone a traffico limitato delle principali città italiane.

L’aspetto tecnologico rappresenta il fiore all’occhiello di questa vettura. La nuova Swift Waku si presenta sul mercato con un arsenale completo di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Dal sistema di frenata automatica al monitoraggio della corsia, dal rilevatore di stanchezza al riconoscimento dei segnali stradali, questa auto ibrida offre un livello di sicurezza degno di vetture di categoria superiore.

Suzuki Swift: il prezzo

La connettività non è da meno, grazie all’integrazione dell’app Suzuki Connect e a un sistema di infotainment con display da 9 pollici compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Gli interni uniscono comfort e funzionalità, con climatizzatore, volante multifunzione regolabile e sedili posteriori frazionabili.

Sul fronte economico, Suzuki ha studiato un’offerta particolarmente accattivante: dai 20.900 euro di listino si scende a 16.900 euro con permuta o rottamazione, mentre il finanziamento “Suzuki Solution” propone rate da 99 euro mensili con anticipo di 4.750 euro, includendo tre tagliandi nel prezzo.

La tecnologia ADAS avanzata, unita a prestazioni e sostenibilità, rende la Swift Hybrid Waku, il cui nome significa “emozione viva” in giapponese, una scelta ideale per giovani automobilisti e neopatentati. Un pacchetto accessibile e moderno che combina emozione, innovazione e rispetto per l’ambiente.