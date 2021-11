Suzuki Swift Cross: la futura piccola SUV sportiva

L’inedita Suzuki Swift Cross potrebbe essere la novità del costruttore giapponese per il 2024, stando a quanto riportato da Best Car Web. Seguirà la nuova generazione della utilitaria Swift attesa l’anno prossimo, nonché la futura ‘hot hatch’ Swift Sport che debutterà nel corso del 2023.

Con la meccanica della nuova Swift Sport

Esteticamente, la nuova Suzuki Swift Cross rappresenterà la variante SUV della prossima Swift. Lunga all’incirca quattro metri, sarà posizionata tra la più piccola Ignis e la più grande Vitara. A livello meccanico, condividerà il nuovo motore 1.5 Boosterjet a benzina da oltre 130 CV di potenza con la prossima Suzuki Swift Sport, in abbinamento alla tecnologia SHVS a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V.

Altre ipotesi

Tuttavia, non è escluso che l’inedita Suzuki Swift Cross possa essere la gemella della Toyota Yaris Cross, come già avvenuto per la station wagon Swace e la SUV media Across che rappresentano rispettivamente i modelli ‘alter ego’ delle Toyota Corolla Touring Sports e RAV4. Nello specifico, dovrebbe essere proposta solo nella configurazione Full Hybrid a propulsione ibrida da 116 CV di potenza.