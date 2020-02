Suzuki Swift: ecco la versione sportiva Sport Hybrid

Di Dario Montrone mercoledì 5 febbraio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid, l'inedita versione sportiva a propulsione ibrida 'mild hybrid'.

Il prossimo mese di marzo, sul mercato italiano debutterà ufficialmente la nuova Suzuki Swift Sport Hybrid, l'inedita versione sportiva a propulsione ibrida - con la tecnologia 'mild hybrid' da 48V - che sarà proposta al prezzo base di 23.850 euro, con la gamma cromatica composta da tredici colorazioni, tra cui figurano il colore pastello Giallo Champion e la tinta BiColor con il tetto nero a contrasto della carrozzeria Arancione Amsterdam.

Grazie all'unità elettrica da 10 kW o 13,6 CV di potenza, caratterizzata dalla sigla ISG (acronimo di Integrated Starter Generator), il propulsore a benzina 1.4 Boosterjet Turbo della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid eroga la potenza di 129 CV e la coppia massima di 235 Nm.



La nuova Suzuki Swift Sport Hybrid prevede anche la Guida Autonoma di Livello 2, in quanto dotata dei dispositivi di sicurezza "Guardaspalle" per il monitoraggio degli angoli ciechi, "Vaipure" che supervisiona in retromarcia, "Occhioallimite" che riconosce i cartelli stradali e il sistema di frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento dei pedoni "Attentofrena".

Inoltre, la dotazione di serie della nuova Suzuki Swift Sport Hybrid è completa di nuovi sensori di parcheggio posteriori, sedili sportivi riscaldabili con poggiatesta integrato, retrocamera, fari Full Led con il sensore crepuscolare e la commutazione automatica degli abbaglianti, keyless, sensore pioggia, climatizzatore automatico, sistema multimediale con il display touch screen da 7,0 pollici, navigatore satellitare integrato con mappe in 3D, autoradio digitale DAB+, Bluetooth e connettività MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e pedaliera sportiva.