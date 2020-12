Suzuki Swace: ecco la versione speciale Web Edition in serie limitata

Oggi è partita la commercializzazione online per la versione speciale Web Edition in serie limitata della nuova Suzuki Swace, l’inedita station wagon giapponese proposta esclusivamente nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida da 122 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 1.8 a ciclo Atkinson e il propulsore elettrico dedicato.

Tre opzioni bicolore

In vendita a 27.400 euro, la nuova Suzuki Swace Web Edition sarà prodotta in soli 15 esemplari, equamente suddivisi tra le tinte bianco, nero e blu della carrozzeria, tutte disponibili nell’opzione BiColor con il tetto di colore silver. La consegna, invece, è prevista per il prossimo mese di gennaio del 2021.

Fari Full Led e tanto altro

La dotazione di serie della nuova Suzuki Swace Web Edition è completa di fari Full Led, sedili e volante riscaldabili, climatizzatore automatico bizona dotato del sistema S-Flow, apertura porte e avviamento Keyless, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, retrocamera e sistema multimediale con il display touch screen da 8,0 pollici a colori, nonché dotato della connettività Apple CarPlay, Android Auto e MirroLink.

Guida autonoma di Livello 2

Infine, la nuova Suzuki Swace Hybrid Web Edition prevede il pacchetto di sistemi a guida autonoma di Livello 2 che, oltre al cruise control adattativo, comprende i dispositivi “attentofrena” (frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti), “guidadritto” (mantenimento attivo della corsia di marcia), “restasveglio” (monitoraggio colpi di sonno e distrazione del pilota), “guardaspalle” (monitoraggio degli angoli ciechi), “vaipure” (monitoraggio in retromarcia), “fermolì” (arresto automatico in manovra in presenza di ostacoli fissi) e “senzamani” (parcheggio automatico).