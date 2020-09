Suzuki Swace: la nuova station wagon per il mercato europeo

Di Dario Montrone mercoledì 16 settembre 2020

Dopo la SUV compatta Across, la gamma del costruttore giapponese sarà ampliata il prossimo inverno all'inedita station wagon Suzuki Swace

Ecco la nuova Suzuki Swace, inedita station wagon di dimensioni compatte della Casa di Hamamatsu, in arrivo sul mercato europeo nel corso del prossimo inverno. Rappresenta la gemella della Toyota Corolla Touring Sports, allo stesso modo della nuova Suzuki Across che deriva dalla SUV compatta Toyota RAV4. Per quanto riguarda le dimensioni, la vettura è lunga 466 cm, larga 179 cm e alta 146 cm, mentre il passo misura 270 cm. Il volume del bagagliaio, invece, varia da 596 litri di capacità minima ai 1.606 litri di capienza massima.

Tra le specifiche caratteristiche estetiche della nuova Suzuki Swace figurano i fari Bi-Led, la calandra a nido d'ape, i mancorrenti integrati nel tetto e i cerchi in lega da 16 pollici di diametro. La carrozzeria, inoltre, è disponibile nelle colorazioni White Pearl Crystal Shine, Super White, Precious Silver, Black Mica e Dark Blue Mica. La gamma, invece, sarà limitata alla sola versione Hybrid a propulsione ibrida con il motore 1.8 a benzina da 98 CV di potenza e 142 Nm di coppia massima, il cambio automatico CVT e il pacco delle batterie da 3,6 kWh.

Tutte le caratteristiche tecniche

La dotazione di serie della nuova Suzuki Swace comprende il sistema multimediale completo di display touch screen da 8,0 pollici, autoradio digitale DAB con i comandi al volante, sistema Bluetooth, Apple Car Play, Google Android Auto e Mirror Link, 2 porte USB, 1 presa Aux e ricarica wireless per smartphone. Inoltre, sono previsti il volante e i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore S-Flow, il sistema Drive Mode Selector con le modalità di guida Normal, Eco e Sport ed i dispositivi di sicurezza Simple Intelligent Parking Assist (S-IPA), Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist (LTA), Road Sign Assist (RSA), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Blind Spot Monitor (BSM), Rear Crossing Traffic Alert (RCTA), eCall e Brake Hold.