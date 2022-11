Suzuki Jimny Camper: il motorhome in scala venduto all’asta

Una Suzuki Jimny del 2003 è stata trasformata in un piccolo camper, senza perdere le sue apprezzate doti off-road. Con questo esemplare è difficile passare inosservati, perché ovunque suscita qualche dose di curiosità. Prodotto per il mercato inglese, con guida a destra, gode della spinta di un motore a benzina da 1.3 litri di cilindrata. L’energia del quattro cilindri viene scaricata a terra con l’ausilio dell’apprezzata trazione integrale.

Dotazione ricca

I cerchi calzano dei pneumatici Hankook Dynapro, nati per il fuoristrada. Notevole il livello di battistrada ancora disponibile. Una scala a ribalta è offerta al servizio dei fruitori, per agevolare l’accesso alla zona giorno. Questa è dotata di un fornello a gas a due fuochi e di un frigorifero in grado di accogliere provviste alimentari per un paio di giorni. Non mancano il classico lavandino e una piccola vasca per le acque reflue.

C’è quello che serve

Il letto che si può ricavare all’interno, al limite, può garantire ospitalità anche a due persone, ma senza troppe pretese in fatto di comfort. Una batteria è al servizio delle utenze e fornisce le luci per illuminare l’ambiente. C’è anche la possibilità di collegarsi a un presa di corrente, qualora si decidesse di fare tappa in un campeggio attrezzato. Il posto guida e il sedile del passeggero hanno la configurazione standard della Suzuki Jimny. L’altezza da terra del tetto è di 2,6 metri.

Suzuki Jimny irrituale

La conversione in camper, fatta dal primo proprietario, è abbastanza recente. Ciò non ha impedito al venditore – che ha rilevato l’esemplare da lui – di apportare ulteriori miglioramenti, soprattutto sul piano dell’isolamento e dell’impermealizzazione. È stata montata una nuova frizione e la batteria è stata sostituita. Il motore ha subito un tagliando completo. Da allora la Suzuki Jimny ha percorso poche miglia. Le stime di vendita, per questo motorhome in scala, andavano da 4.000 e 8.000 sterline. Su “The Market” di Bonhams il modello è passato di mano a 8001 sterline.

Fonte | Bonhams