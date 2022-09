Potential Adventure 1, il camper elettrico off-road dalle forme compatte

Tra le numerose startup che si occupano di mobilità elettrica ed ecosostenibile spicca una realtà canadese che ha svelato un camper elettrico off-road dalle forme compatte decisamente fuori dagli schemi. Battezzato Potential Adventure 1 sfoggia forme da MPV compatto, lungo 452 cm, largo 162 cm con un passo di 266 cm. Le forme del veicolo sono lineari e minimali, inoltre la ridotta larghezza lo rende agile anche nelle stradine più strette, mentre angolo di attacco di 40 gradi e di uscita di 45°, uniti alla trazione integrale, lo rendono ideale anche per i percorsi più impervi.

Camper elettrico con tutti i confort

Gli spazi sono sfruttati al massimo e in maniera intelligente, il tetto piatto consente di istallare un portapacchi in modo da stivare eventuali bagagli e attrezzature. Dal portellone posteriore si può accedere all’abitacolo che ospita un letto matrimoniale, una cucina a scomparsa e un ulteriore spazio per i bagagli. In totale, l’Adventure può contare su quattro sedili e due posti letto. Hi tech e minimal risulta invece la plancia che sfoggia al centro un ampio display verticale per il sistema di infotainment e una strumentazione di tipo digitale.

Tanta potenza e trazione integrale

Basato su una piattaforma studiata appositamente per l’elettrico, il veicolo sfrutta due motori a zero emissioni, istallati uno per asse, in modo da offrire una trazione di tipo integrale dotata di differenziali. La potenza complessiva raggiunge la bellezza di 604 CV, mentre i motori sono alimentati da una batteria da 70 kWh, capace di garantire un’autonomia di circa 160 km. Ultimamente si stanno moltiplicando i camper compatti dotati di trazione elettrico. Tra questi il più famoso è sicuramente quello che sarà basato nel prossimo futuro sul Volkswagen ID.Buzz, oppure altre proposte sicuramente più stravaganti come il microcamper elettrico con pedalata assistita, battezzato BeTriton.