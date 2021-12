Volkswagen ID.California: il futuro campervan elettrico

La gamma del nuovo Volkswagen ID.Buzz a propulsione elettrica non resterà limitata alla variante monovolume, dato che sarebbe già in programma la configurazione da camper. Nota anche come ID.California, debutterà non prima del 2025 ed affiancherà il veicolo commerciale ID.Buzz Van.

Camper a propulsione elettrica

Prodotto presso l’impianto tedesco di Hannover, il nuovo Volkswagen ID.California condividerà la piattaforma modulare MEB con altri modelli a propulsione elettrica della Casa di Wolfsburg. Inoltre, affiancherà il California che rappresenta la variante camper del Volkswagen Multivan, nonché il Grand California che deriva dal grande veicolo commerciale Volkswagen Crafter.

Le principali caratteristiche

Inizialmente, il futuro Volkswagen ID.California sarà disponibile nella versione standard a trazione posteriore da 204 CV di potenza. Successivamente, la gamma sarà ampliata alla declinazione a trazione integrale con il doppio motore elettrico. Inoltre, sarà dotato del pacco delle batterie da 48 kWh o 111 kWh, quest’ultimo accreditato dell’autonomia massima di circa 460 km.