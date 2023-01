Suzuki punta forte sulle auto elettriche

Anche Suzuki sposta risorse finanziarie sulle auto elettriche. La casa giapponese, ancora, non ha un modello di questi tipo in listino, ma in futuro le cose cambieranno. I manager della casa di Hamamatsu hanno annunciato un cospicuo piano di investimenti sui veicoli a batteria. Un passo reso necessario anche dalle legislazioni sempre più restrittive nei confronti delle vetture endotermiche.

Suzuki guarda al green

L’ammontare dello sforzo economico per la transizione ecologica del marchio è pari a 4,5 trilioni di yen (circa 32 miliardi di euro). Si tratta di un impegno colossale, spalmato però da qui al 2030, per renderlo più sostenibile. Non tutta la somma, a dire il vero, sarà destinata alla ricerca e allo sviluppo di modelli e tecnologie full electric, ma la parte di gran lunga preponderante sarà orientata in questa direzione. Una quota delle risorse finanziarie della linea strategica appena illustrata andrà a sostenere la nascita di fabbriche green, che funzioneranno con energie rinnovabili. Spazio anche per i progetti di guida autonoma.

Investimenti sul futuro

Per Suzuki (come per le altre case) si profilano sacrifici contabili non indifferenti, ma (piaccia o non piaccia) lo richiedono i tempi. Intanto il costruttore del Sol Levante si prepara a far debuttare sul mercato la sua prima auto elettrica. L’arrivo in società è previsto entro il mese di marzo del prossimo anno. In realtà, i modelli a batteria destinati a prendere luce entro quella data potrebbero essere due. Poi sarà il turno del SUV anticipato dal concept EVX.

Anche un veicolo accessibile alle masse

Il presidente Toshihiro Suzuki parla della volontà di introdurre in listino pure una vettura elettrica da vendere a circa 7 mila euro. Un prezzo così basso fa ipotizzare che possa trattarsi di una microcar. Le auto full electric di Suzuki, dopo il debutto sul mercato domestico, arriveranno in Europa. I vertici aziendali sperano che i mezzi a batteria del marchio riescano a pesare sui volumi di vendita almeno per il 15% nel 2025. Comunque, la casa nipponica continuerà a puntare sulle vetture ibride, per i limiti e le incertezze che ancora pongono le auto 100% elettriche.