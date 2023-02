Suzuki aggiorna la Across Plug-in 2023: i prezzi

La Suzuki Across Plug-in cambia pur rimanendo fedele a sé stessa. Il SUV giapponese si aggiorna con interventi mirati per essere ancora più competitivo sul mercato.

Suzuki Across Plug-in: 55.400 euro tutto compreso

La Suzuki Across Plug-in si può già ordinare negli showroom della rete ufficiale Suzuki al prezzo di listino (IPT e PFU esclusa) di 55.400 euro. Un costo che non ha bisogno di ulteriori esborsi, visto che l’auto presenta una dotazione completa di tutto. Inoltre, se si è in possesso di un’auto da rottamare, con l’ecobonus si risparmiano 4.000 euro.

Volendo, consente di usufruire del programma Suzuki Energy by Iren. Questo annovera un “bonus ricarica di 1.000 euro” da utilizzare nelle 13.000 colonnine presenti in Italia. Offre l’installazione della wallbox ad un prezzo riservato. E consente di usufruire di un’offerta “Luce & Gas” che può avere fino a 210 euro di sconto per il primo anno di sottoscrizione.

Cambiamenti mirati nella tecnologia interna

La Suzuki Across Plug-in è al vertice dell’offerta della casa giapponese e per essere ancora più accattivante adesso vanta una nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici ad alta definizione con 3 diversi layout di visualizzazione. A questa si aggiunge un sistema multimediale evoluto con schermo touchscreen da 10,5 pollici. Con il MirrorLink si possono riproporre le app principali sul display dell’infotainment che si connette sia con Apple CarPlay che con Android Auto sfruttando un collegamento wireless. Inoltre, è stato aggiornato il sistema di comunicazione d’emergenza eCall.

Anche il caricatore da 7 kW è incluso

Un ulteriore elemento da menzionare, a riguardo della Suzuki Across Plug-in aggiornata, riguarda la presenza nella dotazione di un ulteriore accessorio. Si tratta del nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2, che permette di dimezzare i tempi di ricarica presso le colonnine pubbliche. Un particolare importante per un’auto plug-in che offre il massimo dell’efficienza e del risparmio con la batteria carica.