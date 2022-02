Super Bowl 2022: gli spot delle Case automobilistiche

Si avvicina l’appuntamento con il Super Bowl 2022, atteso per il 13 febbraio, e le case automobilistiche sono in prima linea nella ricerca di visibilità mediatica, con una sfida a suon di spot. La finale di campionato della National Football League assegna il titolo più prestigioso del football americano. Negli USA, questo evento sportivo, guadagna ogni anno gli ascolti televisivi più alti in assoluto.

Si prevedono, per il 2022, oltre 100 milioni di persone attaccate al piccolo schermo, per seguire la grande battaglia. Sono numeri impressionanti, che fanno gola ai guru del marketing. Oggi abbiamo raccolto per voi alcuni degli spot a tema automobilistico pensati per il Super Bowl. I costi sono spaventosi: si parla di 6 milioni di dollari (circa 5.2 milioni di euro) per un passaggio pubblicitario di 30 secondi. Chi sa cavalcare l’onda, però, può guadagnarci davvero tanto. Ecco perché la fantasia sale sulla cabina di comando.

Toyota

La casa giapponese, per il Big Game di quest’anno, metterà in onda due annunci promozionali, uno dei quali focalizza l’attenzione su una coppia di fratelli paralimpici canadesi decorati.

BMW

A Monaco di Baviera hanno deciso di dare una spinta al nuovo SUV elettrificato iX. Per riuscire nell’impresa hanno coinvolto addirittura Arnold Schwarzenegger, chiamato ad interpretare Zeus, e Salma Hayek, che finge di essere sua moglie Hera.

GM

Due decenni dopo l’ultima puntata del franchise di Austin Powers, GM riporta in vita il Dr. Evil per la sua pubblicità del Super Bowl con Mike Myers come Doctor Evil, Mindy Sterling come Frau Farbissna, Seth Green come Scott Evil e Rob Lowe come Number Two.

Kia

La casa automobilistica coreana ha scelto un cane robot che vuole essere amato come un amico a quattro zampe in carne ed ossa, in un cortometraggio che lo connette alla EV6. Lo spot promuove il modello e, al tempo stesso, spinge verso l’adozione degli animali.

Nissan

Qui si gioca sulle star, con un film d’azione ad alto numero di ottani, che coinvolge una Nissan Z, in un quadro tempestato di personaggi del cinema: Eugene Levy, Catherine O’Hara, Brie Larson, Danai Gurira e Dave Bautista. L’adrenalina è assicurata, in linea con il Super Bowl.