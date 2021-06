Subaru WRX, la nuova generazione anticipata da un teaser

La Subaru WRX, icona tra le auto sportive che richiama un passato glorioso nei rally, è pronta a scrivere un nuovo ed emozionante capitolo della propria storia con l’arrivo di una inedita generazione, anticipata in queste ore da una misteriosa immagine teaser.

Ad eccezione di questa immagine non abbiamo altre informazioni diffuse dalla Casa delle Pleiadi, ma secondo i più informati il debutto della nuova WRX sarebbe ormai imminente, probabilmente una questione di poche settimane. L’immagine che vi proponiamo è stata accompagnata dalla frase “un nuovo capitolo nella leggendaria storia della WRX”, mentre tutti gli altri dettagli risultano rimandati alla presentazione ufficiale.

Look distintivo

Osservando la foto in questione è possibile apprezzare la distintiva ed enorme presa d’aria posizionata al centro del cofano motore, inoltre sembra chiaro che non ci sarà nessuna vistosa ala aerodinamica installata sulla coda. Purtroppo risulta difficile carpire altre novità estetiche a causa della penombra che avvolge la silhouette dell’auto. In ogni caso, probabilmente le maggiori modifiche si concentreranno sul frontale, in particolare sulla mascherina, ma anche sulla forma dei proiettori anteriori e posteriori.

Cuore da 400 CV

Anche per quanto riguarda il capitolo meccanico non abbiamo informazioni ufficiali, ma con ogni probabilità la nuova generazione della WRX dovrebbe sfruttare una versione più potente del motore quattro cilindri da 2.4 litri, utilizzato anche dai modelli Ascent, Legacy e Outback distribuiti in America. Su queste vetture, il quattro cilindri boxer eroga 264 CV e 376 Nm di coppia, numeri che sulla WRX dovrebbero crescere in maniera esponenziale. Si parla infatti di una potenza in grado di raggiungere quota 400 CV, mentre la coppia schizzerebbe fino a 490 Nm.

Europa a rischio

Il debutto della nuova Subaru WRX doveva avvenire nel corso del 2020, ma la Pandemia ha ovviamente sconvolto i piani del Costruttore nipponico. A questo punto sembra quasi certa una presentazione ufficiale nelle prossime settimane, mentre sul mercato dovrebbe arrivare nel 2022. Purtroppo a causa delle sempre più stringenti norme antinquinamento non sappiamo se la nuova WRX sbarcherà in Europa, anche se ovviamente continueremo a seguire le informazioni in merito che verranno diffuse nel prossimo futuro.