Stop al pedaggio sull’autostrada Torino-Savona per sei mesi: una proposta che potrebbe rappresentare un vero sollievo per gli automobilisti. L’iniziativa prende forma a seguito dei significativi disagi lavori autostrada causati dagli interventi di messa in sicurezza sulla tratta, che hanno provocato traffico intenso e ritardi considerevoli.

Il senatore Giorgio Bergesio della Lega ha avanzato la proposta tramite un emendamento al decreto «Milleproroghe», prevedendo la sospensione del pagamento del pedaggio dal 1° marzo 2025 al 31 agosto 2025. Questa misura mira a compensare gli utenti che ogni giorno affrontano le difficoltà di percorrenza dell’Autostrada A6, un’arteria strategica per la mobilità tra Torino e Savona.

I lavori in corso, pur necessari per garantire sicurezza e mantenere la tratta in buone condizioni, hanno trasformato la percorrenza in un incubo per molti viaggiatori. I cantieri e i rallentamenti hanno portato a un servizio inefficiente, spingendo cittadini e rappresentanti politici a richiedere interventi immediati. Sorprendentemente, anche esponenti del PD hanno sostenuto l’idea di agevolazioni per gli utenti, mostrando un’insolita concordia tra maggioranza e opposizione.

L’emendamento 7.51 mette in evidenza lo stato di «grave disagio per l’utenza» e propone la sospensione del pedaggio come misura temporanea. Tuttavia, l’iniziativa dovrà affrontare un iter legislativo complesso, che include la valutazione di ammissibilità, l’analisi della fattibilità finanziaria e l’approvazione definitiva da parte del Parlamento. Un percorso che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Un segnale alla cittadinanza

Se approvata, la misura rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione verso i cittadini, spesso costretti a pagare tariffe elevate nonostante evidenti disservizi. L’Autostrada A6 è un nodo cruciale per il Nord Italia, e garantire una percorrenza più agevole è una priorità per numerosi viaggiatori.

Attualmente, il decreto «Milleproroghe», che include l’emendamento, è in fase di esame. La speranza è che la proposta venga accolta senza modifiche significative, alleviando così il peso economico e logistico che grava sugli automobilisti. Per molti, la sospensione del pedaggio non sarebbe solo una compensazione per i disagi subiti, ma anche un segnale tangibile di vicinanza da parte delle istituzioni.